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雷／「姪子愛上姑父」激吻亂倫　《吹落的樹葉》結局狗血灑滿⋯網傻眼

記者蕭采薇／綜合報導

泰劇《吹落的樹葉》以變性復仇為題材，加上劇情牽涉性別認同、家暴、婚姻出軌等，故事起伏大灑狗血，被泰國觀眾視為年度神劇。其中姑父激吻姪子的情慾戲碼，同時踩線不倫、亂倫的「姑姪戀」最終發展，更是網友關切的重點，但結局卻似乎有點遺憾。

▲▼泰劇《吹落的樹葉》大結局。（圖／翻攝自YouTube／one31）

▲《吹落的樹葉》妮娜被發現身份崩潰自殺，幸好救回一命。（圖／翻攝自YouTube／one31）

《吹落的樹葉》由《初戀那件小事》女主角平采娜（Baifern）主演，她在劇中扮演變性美女妮娜（Nira），戲裡為了幫母親復仇，放棄安排好的富裕人生，回到泰國找生父展開報復。她一面等待復仇機會，同時緣份和姑父再度牽扯，原本只是對方疼愛的姪子，如今變性成為神祕美女，令姑父情不自禁主動靠近。

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▲▼泰劇《吹落的樹葉》大結局。（圖／翻攝自YouTube／one31）

▲《吹落的樹葉》妮娜被發現身份崩潰自殺，幸好救回一命。（圖／翻攝自YouTube／one31）

▲▼泰劇《吹落的樹葉》大結局。（圖／翻攝自YouTube／one31）

▲姑父也在旁守著妮娜。（圖／翻攝自YouTube／one31）

《吹落的樹葉》20日播出大結局，不同於小說最後妮娜自殺，姑父黯然出家的徹底悲劇收尾劇情。電視劇中，妮娜知道身份曝光，雖然一度崩潰輕生，但最後仍救回一命。最後她出國展開新人生，渣了20集的父親洗白，成為天天期待女兒聯絡的「望女石」。

▲▼泰劇《吹落的樹葉》大結局。（圖／翻攝自YouTube／one31）

▲妮娜父親最後洗白。（圖／翻攝自YouTube／one31）

至於姑父，最終與妮娜的姑姑離婚。而本要復仇的妮娜，在劇終時說：「如果有天我能原諒自己了，我就回去找我愛的人。」並未交代更多後續，兩人的感情採開放式結局。對於這劇情，有網友直批是狗血爛尾，卻也有人感動表示：「這才是人生，不應該一直活在仇恨裡。」

▲▼泰劇《吹落的樹葉》大結局。（圖／翻攝自YouTube／one31）

▲妮娜和姑父的戀情，最終是開放式結局。（圖／翻攝自YouTube／one31）

▲▼泰劇《吹落的樹葉》大結局。（圖／翻攝自YouTube／one31）

▲▼泰劇《吹落的樹葉》大結局。（圖／翻攝自YouTube／one31）

▲妮娜重生後，到國外展開新生活。（圖／翻攝自YouTube／one31）

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關鍵字

吹落的樹葉, 平采娜, Baifern

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