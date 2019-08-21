謝忻還原「消失2個月原因」：我不是逃避！　90度彎腰道歉

記者劉宜庭／綜合報導

謝忻與阿翔6月爆出不倫戀，神隱整整70天，今（21日）終於現身舉辦媒體茶敘，首度露面，一開始就向Grace、阿翔及經紀公司相關人等道歉：「謝謝你們沒有拋棄我，我做錯了，我真的做錯了，真的很對不起大家。」

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▲謝忻道歉。（圖／ETtoday）



謝忻透露，事發當下，她被指沒有出來道歉，她解釋：「其實我有道歉，這兩個月的時間我不是逃避，其實這兩個月我選擇沉默，是因為我在沉澱我自己。」期間，她去了一些地方，看見需要幫助的人，「經歷的一些需要更多愛的地方，發現自己所受的傷，也只是擦傷而已。」她也說，「自己做的錯事，我會勇於承擔，我不奢求大家的原諒跟諒解，但是我還是要向大家道歉。」

事實上，謝忻因不倫戀感情、工作兩頭空，原本55公斤的她，在事件爆發後體重直線下滑，兩個月暴瘦9公斤，身邊友人透露：「這件事對謝忻打擊太大，壓力大到讓她瘦到只剩皮包骨，與她認識那麼久，這應該是近10年她最瘦的一次！」

據了解，謝忻先前在神隱的70天內，除了在《天才衝衝衝》製作人陪同下，去祭拜恩師黃義雄，唯一外出就是到中東、印度當志工懺悔。除此之外，她幾乎足不出戶，每天都待在家栽種多肉植物，而上周她被目擊到去長春路拜四面佛，旁邊就是她最常去買多肉植物的花店。