6女星嫁豪門命運大不同！　大S兒出生就是地主…她連生3男「爆拿了19億被甩」

▲沾上豪門的女星情變或離婚後，孩子有時會一瞬間被打為庶民，演藝圈過往也有不少例子。。（圖／鏡週刊提供）



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原本是豪門金孫，但是隨著沾上豪門的女星情變或離婚之後，生下的孩子有時也會一瞬間被打為庶民，除了麻衣的例子，過往也有不少如此命運大變的例子。

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▲梁洛施撫養孩子，偶爾也有演藝作品，外傳她拿了19億贍養費，但本人澄清沒這回事。（翻攝梁洛施IG）



梁洛施和香港首富李嘉誠之子李澤楷在2007年底交往，她接連為他生下三個兒子，卻在第二胎雙胞胎男孩生下後不久分手。最後孩子歸梁洛施撫養。曾被爆拿了19億天價贍養費，但她澄清沒這回事。

▲狂跑通告賺錢的韋汝，在跟張綱維情變之後，獨立養育兒子。（翻攝韋汝臉書）



韋汝在2010年為遠航董事長張綱維生下一子，隔年張綱維戀上空姐新歡，韋汝淪為單親媽媽。張綱維每月會付15萬生活費，不過韋汝都將其存在兒子的戶頭，日常開銷都是自己賺錢支付。

▲丁國琳（右）因學歷跟年紀遭嫌，所以就算孩子的爸很有錢，但也成為單親媽媽。（台視提供）



至於丁國琳，她於2006年悄悄生下第一金控前董事長謝壽夫之子謝昂倫的女兒「小饅頭」，但謝家人不滿意丁國琳的學歷及年齡，她堅持生下女兒後，獨力撫養至今。

▲寵孫並非王文洋專利，包括大S婆婆、黃聖依的婆婆和香港富豪李兆基，都是寵孫魔人。



王文洋在王泉仁與麻衣婚變這碼鬧劇之中，成了慈愛的爺爺，金孫出生之後，王文洋對他寵愛有加，也讓他成了「寵孫魔人」。但寵孫並非王文洋專利，包括大S婆婆、黃聖依的婆婆和香港富豪李兆基，都是寵孫不落人後。

▲大S生了汪希箖後，婆婆張蘭（左下）據說為孫子買地。（翻攝大S臉書）



大S的婆婆張蘭，較為寵愛孫子汪希箖，據說她早已經在世界好幾處地，幫孫子買了房產，所以金孫一出世就已是屋主。

▲黃聖依嫁給中國富商並生了兩個兒子，婆婆還為孫子蓋滑雪場。（翻攝黃聖依微博）



「星女郎」黃聖依嫁給中國富商楊子，生下兩個兒子。楊子的母親據說寵孫寵到得知孫子安迪喜歡滑雪，就自建遊樂園與滑雪場。

▲徐子淇嫁給香港富豪之子李家誠，被媒體封為千億媳婦。（翻攝徐子淇IG）



香港女星徐子淇嫁給香港富豪李兆基之子李家誠，被媒體封為「千億媳婦」。公公李兆基曾因金孫誕生，買下價值76億台幣地皮蓋別墅送給媳婦及孫子，還撒 6,400萬台幣包紅包給集團所有員工。

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