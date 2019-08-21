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茵聲出道前「睡卡車」！　北漂辛酸史曝光超勵志

記者翁子涵／台北報導

鄭茵聲推出首張個人專輯《預告幸福》，18日先後在台中、高雄舉辦簽唱會，在老家高雄，看到爸媽、姊姊等家人都到場力挺，讓鄭茵聲感動不已，當天有位10幾歲的小粉絲一早6點就到現場守候，下雨就躲在舞台下避雨，鄭茵聲說：「我第一次發片，謝謝每一位特地過來支持我的歌迷，我會記住你們每一個人的臉、你們的名字！」

▲▼鄭茵聲推出首張個人專輯《預告幸福》。（圖／索尼音樂提供）

▲鄭茵聲推出首張個人專輯《預告幸福》。（圖／索尼音樂提供）

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還有歌迷聽到她唱《陽光燦爛的原因》時激動落淚，鄭茵聲表示，當天演唱《陽光燦爛的原因》就是要獻給在場所有歌迷朋友，看到大家的臉上流露出感動的神情，「覺得這一刻自己的心與大家連結在一起，謝謝大家懂我的心」。

▲▼鄭茵聲在老家高雄舉辦簽唱會，家人現身力挺。（圖／索尼音樂提供）

▲鄭茵聲在老家高雄舉辦簽唱會，家人現身力挺。（圖／索尼音樂提供）

從網路發跡的鄭茵聲，一路走來像是活生生的「魯蛇」奮鬥記，她學生時期就開始邊打工邊尋找演出機會，曾隨歌仔戲班睡戲台或卡車跑野台戲、在遊樂園扮水果姊姊帶小朋友玩遊戲。畢業後成為北漂少女，做過電影院員工、櫃姐、電視台總機、客服、經紀公司星探等工作。

如今圓夢推出專輯，鄭茵聲也分享自己的信念：「生活完美不完美，情感幸福不幸福，全掌握在自己手裡就看你如何創造！相信只要努力夢想就絕對能實踐，而幸福當然也一定會降臨在我們身上。」《預告幸福》MV已於20在YouTube首播。

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