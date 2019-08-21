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分手Lulu一個月爆約會「隱乳女神」！　阿達出面親解「2人關係」

記者翁子涵／台北報導

Lulu上月底在臉書宣布和交往4年的阿達分手，阿達當時也寫下：「敬，此刻的我們，還能有，未來的可能」，埋下可能復合伏筆，但他今卻被爆有了新歡，對象是有「隱乳女神」封號的電競直播主阿樂，阿達今擔任廣播金鐘獎入圍揭曉嘉賓，被問及此事，他無奈說：「連拍都沒拍到就可以寫，真的很酷耶」。

▲▼阿達。（圖／記者翁子涵攝）

▲阿達今被爆有了新歡。（圖／記者翁子涵攝）

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阿達今被爆日前和張立東、阿樂、琳妲一起吃宵夜，被問是否和阿樂越走越近？阿達說：「還真的沒有，都是張立東啦，說要約我吃飯，後來才說有女生，就是一起吃個飯而已」，強調跟阿樂不熟，私下連聯絡方式都沒有，當天只是個單純的飯局，至於覺得阿樂怎麼樣？阿達則說：「現在沒有這想法，都是正常的朋友．沒有太多其他思考」。

▲▼阿達。（圖／記者翁子涵攝）

▲阿達澄清和阿樂連聯絡方式都沒有。（圖／記者翁子涵攝）

談到和Lulu目前狀態，阿達臉色頗為凝重，透露2人還是朋友、還有聯絡，「不會尷尬，還是會聯絡一些事，她最近出新歌有幫她分享」，下秒便苦笑說：「到現在還在幫她打歌...」，被問是否內心仍含淚？阿達尷尬笑說：「還是會有點巴豆痛啦！」再次幫舊愛打歌，並表示自己現階段把重心放在工作，「有背房貸，所以不敢混」。

至於分手後，朋友會否積極幫他介紹女生？阿達強顏歡笑打趣說：「我在這也是呼籲他們可以多幫忙（介紹女生），他們其實蠻擔心我，常常要約我吃飯」，更虧張立東每次吃飯都一定會約女生。

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