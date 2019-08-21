捧紅《101》宋有彬、金國憲⋯團體突解散！粉絲怒轟：過分

記者吳睿慈／綜合報導

南韓選秀節目《PRODUCE X 101》捧紅了許多練習生，其中包含Music Works公司出身的宋有彬、金國憲，兩人都是MYTEEN團體成員，抱著期望參選，無奈沒能加入X1出道行列，公司為一解粉絲的遺憾，推出有彬與國憲的雙人組合，怎料，21日卻傳來原本隸屬的團體MYTEEN解散消息，兩人將先以雙人組合活動，令歌迷震撼不已。

▲宋有彬、金國憲以練習生身份出演《101》。（圖／翻攝自韓網）



宋有彬、金國憲2017年以男團MYTEEN出道，後重回練習生身份參加《PRODUCE X 101》，雖沒能晉級成為X1成員之一，但他們組成雙人組重新出發，預計推出單曲，也將在31日舉辦粉絲見面會，另一方面，歌迷也充滿期待兩人回到MYTEEN重新出發。

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▲MYTEEN解散。（圖／翻攝自韓網）

怎料，官方21日無預警發表聲明，MYTEEN的2年合約到期，團體正式解散，尊重成員走向不同道路的決定，「謝謝這段日子給予MYTEEN支持與愛意的粉絲，希望未來粉絲也能不變地關心、支持著每位成員。」

▲恩洙寫信致歉。（圖／翻攝自韓網）



隊長恩洙也在IG證實解散消息，貼出親筆寫的信件，字句裡充滿不捨，「撐著長時間的空白期雖然很累，但也是多虧有來看我們演出、應援著我們的Youth們才能撐下去，1月的時候向你們約定再見面卻沒能遵守，真的很遺憾。」但他安慰歌迷，「這不是結束，而是開始，給予微不足道的我應援與支持的大家辛苦了，謝謝，還有對不起。」

MYTEEN短短出道2年無預警解散，令歌迷感到錯愕，不少粉絲氣到在新聞下方怒轟「公司太過分了」、「這公司一點計畫都沒有」、「明明說在拍MV了」、「怎麼這麼突然」，但也有人祝福其他成員找到好歸屬。