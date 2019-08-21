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「最美魚販」變超兇美人魚　網跪求比基尼正面照…她轉過來了！

記者劉宜庭／綜合報導

網紅阿澎（劉芃芃）外型甜美，因在2018年穿著低胸、細肩帶背心，在彰化縣社頭鄉的市場幫母親賣魚爆紅，因而有著「最美魚販」的稱號。平時常在社群網站分享生活點滴的她，近來難得解放比基尼照，並在網友的敲碗之下，大方轉向正面入鏡，超兇畫面讓不少粉絲眼睛一亮！

▲最美魚販阿澎回到社頭魚攤，幫忙家裡賣魚。（圖／記者唐詠絮攝）

▲最美魚販阿澎回到社頭魚攤，幫忙家裡賣魚。（圖／記者唐詠絮攝）

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▲阿澎有著「最美魚販」的封號。（圖／記者唐詠絮攝）

阿澎近來享受難得假期時光，飛往海島國家度假，更於17日罕見曬出泳裝照，小露性感一面，文中除了強調「一年一次這種照片」，同時也開心寫道：「認識我的人都知道我不愛曬太陽，鼓起勇氣，終於來海島國家了，還蠻…愜意…喜歡…陽光少女。」

▲「最美魚販」變超兇美人魚　網跪求比基尼正面照…她轉過來了。（圖／翻攝自Facebook／心-阿澎正傳）

▲阿澎難得穿比基尼入鏡。（圖／翻攝自Facebook／心-阿澎正傳）

不過，由於當時阿澎僅以背影入鏡，引發不少網友頻頻敲碗、跪求比基尼正面照。事隔短短3天，她果真滿足粉絲心中願望，大方轉過身來，PO出以正面入鏡的泳裝辣照，「大家跪求的正面照，可惜背光了，難得欸～～～快讚起來。」

▲「最美魚販」變超兇美人魚　網跪求比基尼正面照…她轉過來了。（圖／翻攝自Facebook／心-阿澎正傳）

▲在網友敲碗跪求之下，阿澎大方公開比基尼正面照。（圖／翻攝自Facebook／心-阿澎正傳）

照片中，阿澎穿著水藍色兩截式比基尼，對著鏡頭插腰、露出甜美笑容，同時展現S型性感身材，豐滿上圍更是辣度破表，被形容從「最美魚販」變成「美人魚」，同時也吸引大票網友紛紛留言瘋讚，「身材真好」、「致命誘惑」、「正面很可以」、「這張要收藏起來」，意外掀起一陣熱烈討論。

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

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最美魚販, 心-阿澎正傳, 阿澎, 劉芃芃

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