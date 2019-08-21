安宰賢「找3女陪吃」開趴照被挖出！　生日前1天狠拋具惠善狂歡…網看照全怒

記者田暐瑋／綜合報導

南韓藝人具惠善與安宰賢婚姻告吹，男方至今尚未發聲，她則出面曝光2次訊息截圖，經紀公司聲明也遭反駁。她在最新聲明中提到是男方變心，喝醉後曖昧多名女子成了離婚導火線，有網友就挖出安宰賢在生日前一晚和一桌女生吃飯聚會被偷拍到的照片，關係引人遐想。

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安宰賢7月1日過生日，6月30日曾被民眾拍到在酒館吃飯，身邊還有3個看起來頗年輕的女生作陪，彼此有說有笑，氣氛頗為融洽。而他同一天也的確在IG上PO出穿著同一套衣服慶生的自拍照，頭上還戴著寫有生日快樂的帽子，疑似是把老婆放在家，和其他女孩們一起慶生。

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▲安宰賢6月底被拍到和3女吃飯聚會。（圖／翻攝自微博）



如今安宰賢被老婆指控喝醉後會和女人曖昧，不少網友也挖出這張偷拍照，甚至有網友到他IG怒罵「我會笑著看你事業跌到谷底」、「這不是生日那天跟三個女的約會拍的照嗎？你X媽有夠噁心的，這種照片都放出來」、「本來是你的粉絲，現在我超討厭你」。不過另外也有網友認為，這可能只是工作人員的聚餐，不需要多作聯想，覺得還是要等當事人出面說明。

▲網友到安宰賢IG留言。（圖／翻攝自微博）



具惠善20日透過法務代理人發出聲明，表示此聲明代表的就是具惠善官方立場，先是對於兩人離婚已經進入調解階段澄清，表示女方並沒有同意要離婚，現在也完全沒有離婚的打算，更還沒簽字，而且直指「對於婚姻破裂也完全沒有責任」，意指婚姻出現裂痕，問題都在男方。

據聲明指出，具惠善感受到老公安宰賢出現婚姻倦怠感、信任破裂、變心，尤其「在醉酒的狀態與多名女性有著緊密且頻繁的聯繫」，因此備感壓力的女方，才開始提出協議離婚，但其實不管是為了她母親精神衝擊、健康惡化，或是為了守護家庭著想，她本人是不想離婚的。

▲安宰賢6月底被偶遇。（圖／翻攝自微博）



因此具惠善才用社群網路方式率先爆出兩人即將離婚，也等於搶先在經紀公司聲明（兩人為同一經紀公司）之前，反駁公司指稱說是已經協議離婚的狀態。而具惠善也正式槓上公司，表示現在公司直接干預藝人的私生活（可能是指公司女性老闆和安宰賢一起罵老婆），讓她信任感破滅，也表示已經無法和公司繼續合作，希望能圓滿解決合約問題，但若公司不願配合，將以法律手段處理。

▲具惠善、安宰賢感情出現裂痕。（圖／翻攝自具惠善、安宰賢IG）