ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

安宰賢「找3女陪吃」開趴照被挖出！　生日前1天狠拋具惠善狂歡…網看照全怒

記者田暐瑋／綜合報導

南韓藝人具惠善與安宰賢婚姻告吹，男方至今尚未發聲，她則出面曝光2次訊息截圖，經紀公司聲明也遭反駁。她在最新聲明中提到是男方變心，喝醉後曖昧多名女子成了離婚導火線，有網友就挖出安宰賢在生日前一晚和一桌女生吃飯聚會被偷拍到的照片，關係引人遐想。

►點我看更多【具惠善、安宰賢婚變】相關報導

安宰賢7月1日過生日，6月30日曾被民眾拍到在酒館吃飯，身邊還有3個看起來頗年輕的女生作陪，彼此有說有笑，氣氛頗為融洽。而他同一天也的確在IG上PO出穿著同一套衣服慶生的自拍照，頭上還戴著寫有生日快樂的帽子，疑似是把老婆放在家，和其他女孩們一起慶生。

請繼續往下閱讀...

▲安宰賢。（圖／翻攝自微博）

▲安宰賢6月底被拍到和3女吃飯聚會。（圖／翻攝自微博）

如今安宰賢被老婆指控喝醉後會和女人曖昧，不少網友也挖出這張偷拍照，甚至有網友到他IG怒罵「我會笑著看你事業跌到谷底」、「這不是生日那天跟三個女的約會拍的照嗎？你X媽有夠噁心的，這種照片都放出來」、「本來是你的粉絲，現在我超討厭你」。不過另外也有網友認為，這可能只是工作人員的聚餐，不需要多作聯想，覺得還是要等當事人出面說明。

▲安宰賢。（圖／翻攝自微博）

▲網友到安宰賢IG留言。（圖／翻攝自微博）

具惠善20日透過法務代理人發出聲明，表示此聲明代表的就是具惠善官方立場，先是對於兩人離婚已經進入調解階段澄清，表示女方並沒有同意要離婚，現在也完全沒有離婚的打算，更還沒簽字，而且直指「對於婚姻破裂也完全沒有責任」，意指婚姻出現裂痕，問題都在男方。

據聲明指出，具惠善感受到老公安宰賢出現婚姻倦怠感、信任破裂、變心，尤其「在醉酒的狀態與多名女性有著緊密且頻繁的聯繫」，因此備感壓力的女方，才開始提出協議離婚，但其實不管是為了她母親精神衝擊、健康惡化，或是為了守護家庭著想，她本人是不想離婚的。

▲安宰賢。（圖／翻攝自微博）

▲安宰賢6月底被偶遇。（圖／翻攝自微博）

因此具惠善才用社群網路方式率先爆出兩人即將離婚，也等於搶先在經紀公司聲明（兩人為同一經紀公司）之前，反駁公司指稱說是已經協議離婚的狀態。而具惠善也正式槓上公司，表示現在公司直接干預藝人的私生活（可能是指公司女性老闆和安宰賢一起罵老婆），讓她信任感破滅，也表示已經無法和公司繼續合作，希望能圓滿解決合約問題，但若公司不願配合，將以法律手段處理。

▲具惠善、安宰賢感情出現裂痕。（圖／翻攝自具惠善、安宰賢IG）

▲具惠善、安宰賢感情出現裂痕。（圖／翻攝自具惠善、安宰賢IG）

女神色誘三度！最後直接抓姦在床 Crazy Man 瘋男

推薦閱讀

同劇女星開炮「問候她媽」譙王瞳偷吃！　2女內鬥內幕曝…發飆對話紀錄被挖出

同劇女星開炮「問候她媽」譙王瞳偷吃！　2女內鬥內幕曝…發飆對話紀錄被挖出

當護旗手5天後…成龍演出「被狠踹」！　面露驚恐畫面瘋傳

當護旗手5天後…成龍演出「被狠踹」！　面露驚恐畫面瘋傳

梁靜茹崩潰痛哭！　爆老公「2度偷吃」女網紅、正妹員工…她心死分居斷9年婚

梁靜茹崩潰痛哭！　爆老公「2度偷吃」女網紅、正妹員工…她心死分居斷9年婚

林志玲罕見暴怒！　「被凌遲71天」一次爆發：沉默不代表默許

林志玲罕見暴怒！　「被凌遲71天」一次爆發：沉默不代表默許

台灣地圖上出現「肯格哈瓦、班賈奧」！　他想破頭：到底是哪？網專業神解答

台灣地圖上出現「肯格哈瓦、班賈奧」！　他想破頭：到底是哪？網專業神解答

情侶如何維持愛火？　他認真交過15女…狂推「把女友當〇〇」：完全離不開她

情侶如何維持愛火？　他認真交過15女…狂推「把女友當〇〇」：完全離不開她

麥當勞店員半夜點餐！　24歲男警臉蒼白「再沒走出來」…同事一聽「他長相」沉默了

麥當勞店員半夜點餐！　24歲男警臉蒼白「再沒走出來」…同事一聽「他長相」沉默了

追蹤器+1！　韓國瑜貼身主播爆「懷疑車上被裝」：走到哪被跟到哪

追蹤器+1！　韓國瑜貼身主播爆「懷疑車上被裝」：走到哪被跟到哪

女星求助男少將慘遭性侵！　惡男爽完沒事「還升上將軍」…她淚揭吃案惡行

女星求助男少將慘遭性侵！　惡男爽完沒事「還升上將軍」…她淚揭吃案惡行

硬把D奶擠成G！　啦啦隊正妹忍8hrs劇痛…撕掉膠帶見「噁心一幕」心酸哭了

硬把D奶擠成G！　啦啦隊正妹忍8hrs劇痛…撕掉膠帶見「噁心一幕」心酸哭了

快訊／迪士尼、索尼談判破局！蜘蛛人驚爆「退出漫威電影宇宙」

快訊／迪士尼、索尼談判破局！蜘蛛人驚爆「退出漫威電影宇宙」

麥當勞店員半夜點餐！　24歲男警臉蒼白「再沒走出來」…同事一聽「他長相」沉默了

麥當勞店員半夜點餐！　24歲男警臉蒼白「再沒走出來」…同事一聽「他長相」沉默了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

快訊／迪士尼、索尼談判破局！蜘蛛人驚爆「退出漫威電影宇宙」

麥當勞店員半夜點餐！　24歲男警臉蒼白「再沒走出來」…同事一聽「他長相」沉默了

梁靜茹崩潰痛哭！　爆老公「2度偷吃」女網紅、正妹員工…她心死分居斷9年婚

硬把D奶擠成G！　啦啦隊正妹忍8hrs劇痛…撕掉膠帶見「噁心一幕」心酸哭了

快訊／麻衣、王泉仁驚爆離婚！　「海外註銷4年婚」兒子擬改姓佐藤

麻衣「豪門婚姻每月零用錢」曝光　離婚王泉仁爆兒子改姓佐藤

專訪／陳櫻文臉色蒼白灌汽水　Mei一句話...她驗孕「2條線」罵髒話！

同劇女星開炮「問候她媽」譙王瞳偷吃！　2女內鬥內幕曝…發飆對話紀錄被挖出

瘦28公斤還不夠！小甜甜再減7kg　站愷樂旁邊「變S號超小隻」網看傻：求菜單

具惠善心痛揭離婚原因是安宰賢外遇：喝醉後曖昧多名女子！

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

安宰賢, 具惠善, 安宰賢具惠善, 離婚

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 分手Lulu一個月爆約會「隱乳女神」！　阿達出面親解「2人關係」
  2. 快訊／韋禮安合約問題再開戰場！　福茂反擊酸阿中：極受歡迎歌手的「前夫」
  3. 還相信愛情嗎？謝忻遭阿翔狠心切割　緊緊抿嘴苦笑吐「內心真實聲音」
  4. 6女星嫁豪門命運大不同！　大S兒出生就是地主…她連生3男「爆拿了19億被甩」
  5. 謝忻哭了認：私下有跟Grace懺悔！　顫抖鞠躬4次…還原「道歉阿翔一家內幕」
  6. 雷／「姪子愛上姑父」激吻亂倫　《吹落的樹葉》結局狗血灑滿⋯網傻眼
  7. 謝忻還原「消失2個月原因」：我不是逃避！　90度彎腰道歉
  8. 快訊／謝忻神隱2個月首露面！　一開口哽咽「我要向Grace道歉」：真的做錯了
  9. 直播中／謝忻消失70天首現身！　崩潰暴瘦9kg懺悔認錯
  10. 「最美魚販」變超兇美人魚　網跪求比基尼正面照…她轉過來了！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366