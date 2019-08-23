選手百萬宣傳由你決定！《聲林2》送你進棚聽現場

▲聲林之王2選手百萬宣傳機會，由你決定。（圖／ETtoday）

活動小組／綜合報導

《聲林之王2》於8/23起，每週五晚上9點在ETtoday新聞雲全球首播！《聲林之王2》與iM短影平台的節目「漿果告示牌」特別於8/23起至9/2止，合作舉辦預熱票選活動，由粉絲票選出一名《聲林之王2》選手，獲得ETtoday新聞雲與iM雙媒體平台百萬宣傳露出，還可以上iM平台的節目「漿果告示牌」曝光宣傳；每位投票粉絲也可抽9/18錄影觀賽資格，或是林宥嘉／蕭敬騰導師的專屬簽名CD、AirPods與知名飯店餐券等獎品唷！就等你一票，快來力挺你最心儀的選手吧！快下載ETtoday新聞雲App投票去

聲林之王2官方網站點此進入

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▼聲林之王2投票入口。

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【活動時間】

2019年8月23日15:00-2019年9月2日24:00。

【活動平台】

ETtoday新聞雲App與iM短影App均可投票。

【活動結果公佈】

2019年9月3日15:00將公佈《聲林之王2》得獎選手1名、9/18錄影觀賽名額10組(一人中獎兩人同行)、林宥嘉／蕭敬騰導師專屬簽名CD各5名(僅拆封簽名)、AirPods 5名、喜來登雙人午餐券2名、喜來登雙人下午茶餐券4名。

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【活動規則】

1. 活動期間內，每位網友每天均可於ETtoday新聞雲App與iM短影App投票專區內進行投票。

2. 每日投票數限制：每位ETtoday新聞雲App會員與iM短影App會員每天最多可投15票。於ETtoday新聞雲App投完15票後，仍然可以前往iM短影App再投15票，反之亦然。會員們並能自由選擇投票不同組別選手，或重複投票特定選手。

3. iM加票日活動規則：活動期間內，每週五為iM加票日，當天至iM短影App平台投票，最多可投30票。

4. 每位選手於二平台所得之票數均將進行加總，活動期間內，投票系統將不斷匯集二平台之票數，並定時於二平台公佈統計更新後之總票數。

5. 本此投票活動參與票選選手為第二季參賽的所有選手。

6. 每日投票數重置：ETtoday新聞雲App與iM短影App均將於每天凌晨00:00重置所有會員之可投票數，讓會員們可完整進行新一天的投票。當天未使用之票數，均將自動歸零，不可累計至隔天使用。

7. 9/18錄影觀賽名額、林宥嘉／蕭敬騰導師專屬簽名CD、喜來登雙人午餐券、喜來登雙人下午茶餐券等獎項由ETtoday新聞雲提供，需在ETtoday新聞雲App平台有投票者才具有抽獎資格。AirPods獎項由iM短影提供，需在iM短影App平台有投票者才能參加此獎項抽獎。惟網友如果在ETtoday新聞雲與iM短影二平台都有投票，即同時具有二平台抽獎資格，有機會在二平台都分別得獎。

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【活動注意事項】

1. 參與本次投票活動須下載並註冊ETtoday新聞雲App或iM短影App，依各App規範進行下載與註冊，並提供相關需要之個人資料．

2. 任何不可歸責於主辦單位之事由導致本活動無法繼續進行，包括但不限於技術問題、未經授權之介入、詐騙行為、惡意攻擊、天災不可抗力等損壞或影響本活動之進行、安全性、公平性、公正性及合理性之情形，主辦單位有權得隨時取消、終止、修改或暫停本活動。

3. 參加本活動之人員視同同意及遵守政府法令規定、本活動之活動辦法、注意事項、主辦單位就本活動所頒布之相關規定。活動主辦單位保留最終解釋及隨時取消、終止、修改、暫停本活動之權利。

4. 本活動之獎品以實物為主，不得折換現金。導師簽名CD均為拆封後簽名。相關產品問題或保固請洽原廠及相關贈品之提供廠商，主辦單位不負相關產品維護或保固等責任。