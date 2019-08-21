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林佩瑤吃漢堡「掉出白嫩半球」！　野生現西門町被拍…畫面兇翻了

記者劉宜庭／綜合報導

「最美空姐」林佩瑤因參加《超級星光大道2》走紅，但後來沒有繼續走演藝路，而是回歸空服員本業，直到前陣子才宣布，正式離開做了13年的空服業。她平時常透過社群網站，分享生活點滴，20日曬出現身西門町逛街，以及開心吃漢堡的照片，眾人的目光焦點，卻全都被她的豐滿上圍給搶走，意外掀起熱議。

▲林佩瑤離開13年空服業。（圖／翻攝自林佩瑤Instagram）

▲林佩瑤離開13年空服業。（圖／翻攝自林佩瑤Instagram）

▲林佩瑤外型甜美，不久前才離開空服業。（圖／翻攝自林佩瑤Instagram）

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林佩瑤20日發文透露，當天趁雨停了，前往西門町徒步區逛逛走走，忍不住開心直呼，「好久沒來西門町了，這裡還是這麼熱鬧充滿年輕氣息。」後來走到速食店旁的網美打卡牆，便停下腳步拍照，同時也不忘享受漢堡、炸物等美食。

▲林佩瑤吃漢堡。（圖／翻攝自林佩瑤臉書）

▲林佩瑤吃漢堡。（圖／翻攝自林佩瑤臉書）

▲林佩瑤現身西門町。（圖／翻攝自林佩瑤臉書）

畫面中，林佩瑤穿著黑色白點洋裝，加上低胸設計，完美展現豐滿上圍及修長美腿，整個人散發出女神般的氣質。然而，她將照片PO出後，眾人目光焦點全都不在食物或美景上，反而是胸前掉出的白嫩半球，頓時成為大票網友眼前亮點，引來粉絲紛紛暴動狂喊，「我眼中只剩下深溝，沒有什麼雞腿堡」、「焦點完全在胸前」、「這…我一直不敢亂看」、「怎麼視線無法在漢堡上啊」，在網路上掀起熱烈討論。

▲林佩瑤吃漢堡。（圖／翻攝自林佩瑤臉書）

▲林佩瑤吃漢堡。（圖／翻攝自林佩瑤臉書）

▲林佩瑤吃漢堡。（圖／翻攝自林佩瑤臉書）

▲林佩瑤吃漢堡，畫面辣翻網友。（圖／翻攝自林佩瑤臉書）

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林佩瑤, 空姐, 超級星光大道, 超級星光大道2

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