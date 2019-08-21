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容祖兒莫名被鎖廁所　邀草蜢助陣...嘉賓紀錄再＋1

記者蔡琛儀／台北報導

容祖兒「PRETTY CRAZY」紅館演唱會來到第15場，繼休息一天後，她狀態大好，但昨出場前，不明原因把自己反鎖在廁所，求救找人才把門打開，結束這場驚魂記。

▲▼ 容祖兒,草蜢,吳君如。（圖／英皇娛樂提供）

▲▼ 容祖兒邀請到草蜢助陣演出。（圖／英皇娛樂提供）

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▲▼ 容祖兒,草蜢,吳君如。（圖／英皇娛樂提供）

容祖兒這次開唱，嘉賓都是超重量級，包括張學友、劉德華、古天樂、林俊傑、張信哲、Twins、謝霆鋒等人，她昨晚說：「連日來每一位都是巨星，真的是你們想要什麼就會有什麼。不過就像前一場嘉賓農夫（香港嘻哈組合）說，你們都知道誰當嘉賓，就不好玩囉！但是我還是要介紹一下，連日來不同職業都出現過，有農夫呀 ，今天是昆蟲類，有三隻，有一個跳舞跳到開學校，有一個跳到頭髮比我還要長，還有一個跳到準備要開自己的演唱會。」她先和 草蜢合唱《失樂園》，繼而再應容祖兒點歌合唱《ABC》。

蔡一傑先是誇容祖兒：「你今天的衣服好漂亮哦！好像鴕鳥毛一樣。」容祖兒一聽，邊抓著衣服邊逼近蔡一傑：「是嗎？那你摸摸看。」讓蔡一傑尷尬的邊笑邊往後退，她笑説：「我無所謂啦，你想摸哪裡？」讓觀眾哈哈大笑。

▲▼ 容祖兒,草蜢,吳君如。（圖／英皇娛樂提供）

▲▼ 容祖兒演唱會站在由26人凌空組成的「人牆」中開唱。（圖／英皇娛樂提供）

▲▼ 容祖兒,草蜢,吳君如。（圖／英皇娛樂提供）

她先恭喜蔡一傑即將開個人演唱會，熱情的說，「那麼多人挺我，很多人情債要還，你的演唱有沒有要請嘉賓？」蔡一傑反問：「你是不是很想，我有個空缺，想不想玩另類一點，來當和音？」讓她當場呆了一下說：「這個我就不熟悉啦！」蔡一智則爆料：「有一次一起去健行，路線好崎嶇，有一段是要走大馬路，我有點擔心在想她貴為天后怕不怕，誰知道她竟然興奮到在馬路上單腳跳啊跳，說很開心，長那麼大沒有試過在大馬路上走，當時我真的害怕她太開心給巴士撞到。」

▲▼ 容祖兒,草蜢,吳君如。（圖／英皇娛樂提供）

▲▼ 吳君如、黃偉文來看容祖兒演唱會。（圖／英皇娛樂提供）

▲▼ 容祖兒,草蜢,吳君如。（圖／英皇娛樂提供）

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