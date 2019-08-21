ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

浩子哭了！曝阿翔爆偷吃心聲「我以為是假的」　不捨：好多人對他丟石頭

記者林彥君／台北報導

「浩角翔起」阿翔在6月12日爆出和同公司的謝忻婚外情後，搭檔浩子2次陪同阿翔出面道歉，浩子都是眉頭深鎖出面。浩子今（21日）錄衛視中文台《請問你是哪裡人》，對於事件發生當天的心情表示：「我們是生命共體，我在6月12日當天都覺得這是一件假的事情，當我發現是真的時，我莫名其妙地走進廚房哭了，那個哭泣是因為這10幾年來我把他當家人。」

▲▼浩子。（圖／記者林彥君攝）

▲浩子談謝忻和阿翔。（圖／記者林彥君攝）

▲▼浩子。（圖／記者林彥君攝）至於是否對阿翔感到生氣？為人父的浩子面對阿翔事件，他以教育小孩的方法作為例子，語氣哽咽說：「我沒有任何一秒對事情感到生氣，我有小孩，父母有時也會被情緒綁架，逞罰他（小孩），父母本身會抓狂，就像這件事現在有很多人在丟石頭，到最後可能變成一個惡魔，社會已經太多負面，我們要多一點愛。」他也希望大家可以再給阿翔和謝忻機會，無法原諒也找出原諒的方法。

▲▼浩子。（圖／記者林彥君攝）

▲浩子進棚錄影。（圖／記者林彥君攝）

請繼續往下閱讀...

而阿翔有沒有向他說什麼，浩子說在第一時間有傳訊息給阿翔，而阿翔有向他道歉，「但我覺得他在世界上唯一要道歉的是Grace。」對於事件爆發後，工作量相較去年也減少，浩子樂觀地說：「沒有尾牙對我來說是收穫，我本來就沒有喜歡太多的工作，不是不缺錢，因為在我缺錢時就已經在工作了。」

▲▼浩子。（圖／記者林彥君攝）

女神色誘三度！最後直接抓姦在床 Crazy Man 瘋男

推薦閱讀

快訊／迪士尼、索尼談判破局！蜘蛛人驚爆「退出漫威電影宇宙」

快訊／迪士尼、索尼談判破局！蜘蛛人驚爆「退出漫威電影宇宙」

梁靜茹崩潰痛哭！　爆老公「2度偷吃」女網紅、正妹員工…她心死分居斷9年婚

梁靜茹崩潰痛哭！　爆老公「2度偷吃」女網紅、正妹員工…她心死分居斷9年婚

麥當勞店員半夜點餐！　24歲男警臉蒼白「再沒走出來」…同事一聽「他長相」沉默了

麥當勞店員半夜點餐！　24歲男警臉蒼白「再沒走出來」…同事一聽「他長相」沉默了

快訊／麻衣、王泉仁驚爆離婚！　「海外註銷4年婚」兒子擬改姓佐藤

快訊／麻衣、王泉仁驚爆離婚！　「海外註銷4年婚」兒子擬改姓佐藤

硬把D奶擠成G！　啦啦隊正妹忍8hrs劇痛…撕掉膠帶見「噁心一幕」心酸哭了

硬把D奶擠成G！　啦啦隊正妹忍8hrs劇痛…撕掉膠帶見「噁心一幕」心酸哭了

專訪／陳櫻文臉色蒼白灌汽水　Mei一句話...她驗孕「2條線」罵髒話！

專訪／陳櫻文臉色蒼白灌汽水　Mei一句話...她驗孕「2條線」罵髒話！

同劇女星開炮「問候她媽」譙王瞳偷吃！　2女內鬥內幕曝…發飆對話紀錄被挖出

同劇女星開炮「問候她媽」譙王瞳偷吃！　2女內鬥內幕曝…發飆對話紀錄被挖出

麻衣「豪門婚姻每月零用錢」曝光　離婚王泉仁爆兒子改姓佐藤

麻衣「豪門婚姻每月零用錢」曝光　離婚王泉仁爆兒子改姓佐藤

瘦28公斤還不夠！小甜甜再減7kg　站愷樂旁邊「變S號超小隻」網看傻：求菜單

瘦28公斤還不夠！小甜甜再減7kg　站愷樂旁邊「變S號超小隻」網看傻：求菜單

具惠善心痛揭離婚原因是安宰賢外遇：喝醉後曖昧多名女子！

具惠善心痛揭離婚原因是安宰賢外遇：喝醉後曖昧多名女子！

具惠善離婚爆陰謀論！　友人「打臉證詞」大翻轉

具惠善離婚爆陰謀論！　友人「打臉證詞」大翻轉

收下40萬隔天放鳥！　邰智源遭爆「心情不好」變臉拒拍…廣告商慘賠百萬

收下40萬隔天放鳥！　邰智源遭爆「心情不好」變臉拒拍…廣告商慘賠百萬

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

快訊／迪士尼、索尼談判破局！蜘蛛人驚爆「退出漫威電影宇宙」

梁靜茹崩潰痛哭！　爆老公「2度偷吃」女網紅、正妹員工…她心死分居斷9年婚

麥當勞店員半夜點餐！　24歲男警臉蒼白「再沒走出來」…同事一聽「他長相」沉默了

快訊／麻衣、王泉仁驚爆離婚！　「海外註銷4年婚」兒子擬改姓佐藤

硬把D奶擠成G！　啦啦隊正妹忍8hrs劇痛…撕掉膠帶見「噁心一幕」心酸哭了

專訪／陳櫻文臉色蒼白灌汽水　Mei一句話...她驗孕「2條線」罵髒話！

同劇女星開炮「問候她媽」譙王瞳偷吃！　2女內鬥內幕曝…發飆對話紀錄被挖出

麻衣「豪門婚姻每月零用錢」曝光　離婚王泉仁爆兒子改姓佐藤

瘦28公斤還不夠！小甜甜再減7kg　站愷樂旁邊「變S號超小隻」網看傻：求菜單

具惠善心痛揭離婚原因是安宰賢外遇：喝醉後曖昧多名女子！

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

謝忻阿翔, 謝忻, 阿翔, 浩子阿翔, 浩子

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 2PM玉澤演壯一倍抵台！　穿純白上衣「胸肌快要炸出來」
  2. 謝和弦出賣老婆！　Keanna「唱歌真實嗓音」網一聽秒露戀愛笑：上帝不公平
  3. 翔忻事件後⋯老婆有無提過「離婚」兩字？阿翔瞬間變臉
  4. 快訊／索尼聲明證實《蜘蛛人3》與漫威無關！首曝「分家原因」：我們很失望
  5. 宋慧喬7月剛離婚「真實素顏」曝光！網友心疼：看起來憔悴
  6. 浩子哭了！曝阿翔爆偷吃心聲「我以為是假的」　不捨：好多人對他丟石頭
  7. 中職／回憶太美好　蘇永康8月31日二度桃猿開唱征服球迷
  8. 等了16年！《駭客任務4》確定開拍「基努李維回歸」
  9. 藝人邵昕聯手主播炒作碩天股票　更審獲緩刑需繳60萬元
  10. 愛紗錄《玩很大》崩潰落淚了！　「我這麼努力…」網心疼到跟著哭

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366