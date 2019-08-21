浩子哭了！曝阿翔爆偷吃心聲「我以為是假的」　不捨：好多人對他丟石頭

記者林彥君／台北報導



「浩角翔起」阿翔在6月12日爆出和同公司的謝忻婚外情後，搭檔浩子2次陪同阿翔出面道歉，浩子都是眉頭深鎖出面。浩子今（21日）錄衛視中文台《請問你是哪裡人》，對於事件發生當天的心情表示：「我們是生命共體，我在6月12日當天都覺得這是一件假的事情，當我發現是真的時，我莫名其妙地走進廚房哭了，那個哭泣是因為這10幾年來我把他當家人。」





▲浩子談謝忻和阿翔。（圖／記者林彥君攝）

至於是否對阿翔感到生氣？為人父的浩子面對阿翔事件，他以教育小孩的方法作為例子，語氣哽咽說：「我沒有任何一秒對事情感到生氣，我有小孩，父母有時也會被情緒綁架，逞罰他（小孩），父母本身會抓狂，就像這件事現在有很多人在丟石頭，到最後可能變成一個惡魔，社會已經太多負面，我們要多一點愛。」他也希望大家可以再給阿翔和謝忻機會，無法原諒也找出原諒的方法。

▲浩子進棚錄影。（圖／記者林彥君攝）

請繼續往下閱讀...

而阿翔有沒有向他說什麼，浩子說在第一時間有傳訊息給阿翔，而阿翔有向他道歉，「但我覺得他在世界上唯一要道歉的是Grace。」對於事件爆發後，工作量相較去年也減少，浩子樂觀地說：「沒有尾牙對我來說是收穫，我本來就沒有喜歡太多的工作，不是不缺錢，因為在我缺錢時就已經在工作了。」