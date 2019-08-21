ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

妞妞夜遊台中「鬧鬼聖地」導航帶去公墓　友人阻抓交替...下一秒付慘痛代價

記者蔡琛儀／台北報導

前女團「Super 7」隊長妞妞單飛推出國台語新曲《壞女孩》，日前和好友、ATM酷思玩樂團小草、小耿與有「小豬哥亮」封號的恩師黃伯樂，在鬼月勇闖有不少靈異故事的台中大肚山區，為了月底「墓園演唱會」暖身壯膽，還大膽開直播，畫面一開始一度全黑，導航系統還把他們帶到第九公墓區，還不時瞄到有白影在晃動，讓妞妞嚇到全身發冷。

▲▼ 妞妞 。（圖／酷思玩創意娛樂提供）

▲▼ 妞妞和好友、ATM酷思玩樂團小草、小耿、黃伯樂夜遊冒險。（圖／酷思玩創意娛樂提供）

▲▼ 妞妞 。（圖／酷思玩創意娛樂提供）

請繼續往下閱讀...

妞妞過去曾是節目《鬼話連篇》靈異辣妹單元成員，為節目出外景深夜拜訪墓園，被要求身體靠在一株大樹前，突然聽到一聲男性的怒吼就失去意識，等她醒來時發現自己臉被抓傷，事後被工作人員告知，當下妞妞莫名情緒失控瘋狂尖叫，被大家安撫後，才發現她臉上傷痕累累；她多年前也曾受邀在棺材前獨自演出，台下只有一張放著亡者壽衣的椅子，「當時心中很緊張，唱到一半時，突然看到台下的椅子上坐著亡者，嚇到忘詞好幾秒，當下立即轉念，受邀演唱，台下的靈界朋友也都是我的粉絲，就這樣硬撐放開演出。」但事後她仍卻高燒重病一週。

而近來加入ATM酷思玩樂團的前翼勢力樂團主唱小草，也透露自己的撞鬼經驗，他表示先前赴新加坡演出，曾被安排住宿舍，室友則是泰國樂團成員，且他們有膜拜小鬼習慣，因此他好幾天都夢到有小朋友一直在床邊找他玩，「我不堪其擾，最後問小朋友住哪，沒想到他竟指著泰國室友的房間。」第二天他告知泰國室友，對方除了不停道歉，經祭拜後，小朋友就消失了。

▲▼ 妞妞 。（圖／酷思玩創意娛樂提供）

▲▼ 妞妞等人帶著一大堆「工具」冒險 。（圖／酷思玩創意娛樂提供）

▲▼ 妞妞 。（圖／酷思玩創意娛樂提供）

此外，之前他和小耿等好友們騎車夜遊上山，快到斷崖時，發現朋友竟要直直的騎下去，「我及時的吼叫制止，好友才驚覺自己莫名睡著了，就在自己慶幸阻止意外發生時，猛然看見路邊的墳墓上方，竟站著一名白衣老伯在運動，在深夜中讓我百思不解，再次轉頭確認時，老伯已不在了。」可怕的是，後來朋友的機車翻覆，讓坐後座的他背部嚴重撕裂傷，足足住院一個月，事後得知因為他阻止好友墜崖，妨礙靈界的交替而付出代價。

黃伯樂則曾在清明節受邀演出，對方事前沒告知他地點，等他到了現場才發現是亂葬崗，他也只好硬著頭皮上場，演出前他因尿急找地方解放，等到快上台時，肚子卻突然劇痛，求助主辦方廟公時，才發現剛剛不小心尿在別人墳上，因此當下立刻擲筊應允會燒紙錢謝罪，才減緩肚子痛順利上台演出。

沙鹿茶館38秒狂轟26槍！短褲妹「以為放鞭炮」淡定撥髮自拍

推薦閱讀

快訊／迪士尼、索尼談判破局！蜘蛛人驚爆「退出漫威電影宇宙」

快訊／迪士尼、索尼談判破局！蜘蛛人驚爆「退出漫威電影宇宙」

麥當勞店員半夜點餐！　24歲男警臉蒼白「再沒走出來」…同事一聽「他長相」沉默了

麥當勞店員半夜點餐！　24歲男警臉蒼白「再沒走出來」…同事一聽「他長相」沉默了

梁靜茹崩潰痛哭！　爆老公「2度偷吃」女網紅、正妹員工…她心死分居斷9年婚

梁靜茹崩潰痛哭！　爆老公「2度偷吃」女網紅、正妹員工…她心死分居斷9年婚

硬把D奶擠成G！　啦啦隊正妹忍8hrs劇痛…撕掉膠帶見「噁心一幕」心酸哭了

硬把D奶擠成G！　啦啦隊正妹忍8hrs劇痛…撕掉膠帶見「噁心一幕」心酸哭了

快訊／麻衣、王泉仁驚爆離婚！　「海外註銷4年婚」兒子擬改姓佐藤

快訊／麻衣、王泉仁驚爆離婚！　「海外註銷4年婚」兒子擬改姓佐藤

麻衣「豪門婚姻每月零用錢」曝光　離婚王泉仁爆兒子改姓佐藤

麻衣「豪門婚姻每月零用錢」曝光　離婚王泉仁爆兒子改姓佐藤

專訪／陳櫻文臉色蒼白灌汽水　Mei一句話...她驗孕「2條線」罵髒話！

專訪／陳櫻文臉色蒼白灌汽水　Mei一句話...她驗孕「2條線」罵髒話！

同劇女星開炮「問候她媽」譙王瞳偷吃！　2女內鬥內幕曝…發飆對話紀錄被挖出

同劇女星開炮「問候她媽」譙王瞳偷吃！　2女內鬥內幕曝…發飆對話紀錄被挖出

瘦28公斤還不夠！小甜甜再減7kg　站愷樂旁邊「變S號超小隻」網看傻：求菜單

瘦28公斤還不夠！小甜甜再減7kg　站愷樂旁邊「變S號超小隻」網看傻：求菜單

具惠善心痛揭離婚原因是安宰賢外遇：喝醉後曖昧多名女子！

具惠善心痛揭離婚原因是安宰賢外遇：喝醉後曖昧多名女子！

具惠善離婚爆陰謀論！　友人「打臉證詞」大翻轉

具惠善離婚爆陰謀論！　友人「打臉證詞」大翻轉

收下40萬隔天放鳥！　邰智源遭爆「心情不好」變臉拒拍…廣告商慘賠百萬

收下40萬隔天放鳥！　邰智源遭爆「心情不好」變臉拒拍…廣告商慘賠百萬

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

快訊／迪士尼、索尼談判破局！蜘蛛人驚爆「退出漫威電影宇宙」

麥當勞店員半夜點餐！　24歲男警臉蒼白「再沒走出來」…同事一聽「他長相」沉默了

梁靜茹崩潰痛哭！　爆老公「2度偷吃」女網紅、正妹員工…她心死分居斷9年婚

硬把D奶擠成G！　啦啦隊正妹忍8hrs劇痛…撕掉膠帶見「噁心一幕」心酸哭了

快訊／麻衣、王泉仁驚爆離婚！　「海外註銷4年婚」兒子擬改姓佐藤

麻衣「豪門婚姻每月零用錢」曝光　離婚王泉仁爆兒子改姓佐藤

專訪／陳櫻文臉色蒼白灌汽水　Mei一句話...她驗孕「2條線」罵髒話！

同劇女星開炮「問候她媽」譙王瞳偷吃！　2女內鬥內幕曝…發飆對話紀錄被挖出

瘦28公斤還不夠！小甜甜再減7kg　站愷樂旁邊「變S號超小隻」網看傻：求菜單

具惠善心痛揭離婚原因是安宰賢外遇：喝醉後曖昧多名女子！

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

妞妞, 黃伯樂

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 分手Lulu一個月爆約會「隱乳女神」！　阿達出面親解「2人關係」
  2. 快訊／韋禮安合約問題再開戰場！　福茂反擊酸阿中：極受歡迎歌手的「前夫」
  3. 還相信愛情嗎？謝忻遭阿翔狠心切割　緊緊抿嘴苦笑吐「內心真實聲音」
  4. 6女星嫁豪門命運大不同！　大S兒出生就是地主…她連生3男「爆拿了19億被甩」
  5. 謝忻哭了認：私下有跟Grace懺悔！　顫抖鞠躬4次…還原「道歉阿翔一家內幕」
  6. 雷／「姪子愛上姑父」激吻亂倫　《吹落的樹葉》結局狗血灑滿⋯網傻眼
  7. 謝忻還原「消失2個月原因」：我不是逃避！　90度彎腰道歉
  8. 快訊／謝忻神隱2個月首露面！　一開口哽咽「我要向Grace道歉」：真的做錯了
  9. 直播中／謝忻消失70天首現身！　崩潰暴瘦9kg懺悔認錯
  10. 「最美魚販」變超兇美人魚　網跪求比基尼正面照…她轉過來了！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366