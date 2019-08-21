記者蔡琛儀／台北報導

前女團「Super 7」隊長妞妞單飛推出國台語新曲《壞女孩》，日前和好友、ATM酷思玩樂團小草、小耿與有「小豬哥亮」封號的恩師黃伯樂，在鬼月勇闖有不少靈異故事的台中大肚山區，為了月底「墓園演唱會」暖身壯膽，還大膽開直播，畫面一開始一度全黑，導航系統還把他們帶到第九公墓區，還不時瞄到有白影在晃動，讓妞妞嚇到全身發冷。

▲▼ 妞妞和好友、ATM酷思玩樂團小草、小耿、黃伯樂夜遊冒險。（圖／酷思玩創意娛樂提供）

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妞妞過去曾是節目《鬼話連篇》靈異辣妹單元成員，為節目出外景深夜拜訪墓園，被要求身體靠在一株大樹前，突然聽到一聲男性的怒吼就失去意識，等她醒來時發現自己臉被抓傷，事後被工作人員告知，當下妞妞莫名情緒失控瘋狂尖叫，被大家安撫後，才發現她臉上傷痕累累；她多年前也曾受邀在棺材前獨自演出，台下只有一張放著亡者壽衣的椅子，「當時心中很緊張，唱到一半時，突然看到台下的椅子上坐著亡者，嚇到忘詞好幾秒，當下立即轉念，受邀演唱，台下的靈界朋友也都是我的粉絲，就這樣硬撐放開演出。」但事後她仍卻高燒重病一週。

而近來加入ATM酷思玩樂團的前翼勢力樂團主唱小草，也透露自己的撞鬼經驗，他表示先前赴新加坡演出，曾被安排住宿舍，室友則是泰國樂團成員，且他們有膜拜小鬼習慣，因此他好幾天都夢到有小朋友一直在床邊找他玩，「我不堪其擾，最後問小朋友住哪，沒想到他竟指著泰國室友的房間。」第二天他告知泰國室友，對方除了不停道歉，經祭拜後，小朋友就消失了。

▲▼ 妞妞等人帶著一大堆「工具」冒險 。（圖／酷思玩創意娛樂提供）

此外，之前他和小耿等好友們騎車夜遊上山，快到斷崖時，發現朋友竟要直直的騎下去，「我及時的吼叫制止，好友才驚覺自己莫名睡著了，就在自己慶幸阻止意外發生時，猛然看見路邊的墳墓上方，竟站著一名白衣老伯在運動，在深夜中讓我百思不解，再次轉頭確認時，老伯已不在了。」可怕的是，後來朋友的機車翻覆，讓坐後座的他背部嚴重撕裂傷，足足住院一個月，事後得知因為他阻止好友墜崖，妨礙靈界的交替而付出代價。

黃伯樂則曾在清明節受邀演出，對方事前沒告知他地點，等他到了現場才發現是亂葬崗，他也只好硬著頭皮上場，演出前他因尿急找地方解放，等到快上台時，肚子卻突然劇痛，求助主辦方廟公時，才發現剛剛不小心尿在別人墳上，因此當下立刻擲筊應允會燒紙錢謝罪，才減緩肚子痛順利上台演出。