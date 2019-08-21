等了16年！《駭客任務4》確定開拍「基努李維回歸」

記者洪文／綜合報導

等了16年！《駭客任務4》確定開拍，導演華卓斯基姊妹再度回鍋執導，兩位主角基努李維（Keanu Reeves）、凱莉安摩絲（Carrie-Anne Moss）確定回歸演出。時值《駭客任務》20周年之際，別具意義，粉絲都相當期待。

▲《駭客任務》3部曲全球票房共計16億美金。（圖／翻攝自網路）



根據權威媒體《綜藝報》（Variety）報導，華納兄弟、威秀影業（Village Roadshow Pictures）確定製作並發行《駭客任務4》，華納兄弟主席托比艾默瑞奇（Toby Emmerich）表示：「我們非常興奮拉娜華卓斯基回歸，她是非常有遠見的人，正在編寫《駭客任務》電影世界新的篇章。」消息人士指出，該片預計2020年開拍。

請繼續往下閱讀...

▲《駭客任務》20周年。（圖／華納兄弟提供）



《駭客任務》3部曲全球票房共計16億美金，幕後推手便是導演華卓斯基姊妹（原為兄弟檔，後來相繼變性），導演之一拉娜華卓斯基表示：「莉莉與我在20年討論過很多想法，現在更接近現實，我很高興能把這些人物帶回我的生活中，很感謝有機會再度與有才華的朋友們一起工作。」

▲《駭客任務》劇照。（圖／華納兄弟提供）



華納兄弟多年來希望推出《駭客任務4》，未料諸多原因計畫延宕已久。據傳，基努李維在2019年的票房表現，促使華納兄弟再度推動第4集籌備的最大轉機。他靠著《捍衛任務3：全面開戰》創下系列作品最高票房，又以擔任配音的《玩具總動員4》開出票房紅盤，票房實力不容小覷。