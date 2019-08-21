邱琦雯爆五字經飆罵王瞳「妳算什麼咖」！經紀公司嚴正回應

記者林奕如／台北報導

王瞳和馬俊麟捲入不倫緋聞，甚至傳出化妝室「一起洗澡」傳聞，她表示只是幫忙男方洗血漿，也知道是誰亂講，但沒有說是誰。同劇邱琦雯直接在臉書開砲，今更爆出她用語音訊息訐譙王瞳，還痛罵她「下三濫、妳算什麼咖」，對此，經紀公司發出嚴正聲明。

▲邱琦雯爆出飆罵王瞳，經紀公司正式回應。（圖／翻攝自邱琦雯、王瞳臉書）

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王瞳和艾成交往8年如家人，疑似情淡分手，不過王瞳捲入不倫戀，艾成神隊友救火，改口一直都是男女朋友，王瞳7月27日澄清沒有化妝室一起洗澡傳聞，更表示知道誰亂講，因為只有那一個女演員看到，不過沒有說出人名，最後被記者問時，她也緩頰：「可能是那個人說出去，透過別人講也有可能。」

▲王瞳澄清共浴傳聞，並未說人名是誰。（圖／記者黃克翔攝）

同劇邱琦雯隔天（28日）直接在臉書暴：「我有做的事、我承認，我沒做的事、不要懷疑栽贓我！」被猜測是她不滿自己被影射，捲入王瞳和馬俊麟風波而動怒，對此，她經紀人表示是私事，只是她31日又再度開砲：「看似清純外表皮囊底下只剩醜陋。」

▲隔天邱琦雯在臉書暴走PO文。（圖／翻攝邱琦雯臉書）

兩女同拍《大時代》，在劇中以角色關係而言，王瞳和馬俊麟（飾演孫煥然）論及婚嫁，差一點成為邱琦雯（飾演孫煥然母親）媳婦，鬧出風波後，劇組工作人員都超尷尬。

▲邱琦雯（左2）、王瞳（左3）還曾一起同框宣傳戲。（圖／記者屠惠剛攝）

今又被《鏡週刊》爆出邱琦雯用語音訊息罵王瞳，內容有「下三濫、妳算什麼咖」，五字經問候你娘都出口。對此，她所屬的艾迪昇經紀公司嚴正聲明，「對這些浪費社會資源的爆料文化不予置評。至於嚼舌根生事者，其心可議，不知目的為何。」

艾迪昇經紀公司聲明

「民視長官和製作單位都已明令所有演員、工作人員須齊心團結，專注在戲上，任何人不許再有口水爭論，但今日週刊以爆料方式，也未採訪當事人，對這些浪費社會資源的爆料文化不予置評。至於嚼舌根生事者，其心可議，不知目的為何。」