麻衣爆「正式離婚」百億兒改跟她姓　王文洋首度回應了！

圖文／鏡週刊

本刊21日爆出麻衣跟王泉仁其實已經離婚，對此宏仁集團總裁王文洋透過集團公關表示，對於兒子王泉仁離婚、以及金孫改姓一事，他沒有聽聞，也認為沒這件事。

21日本刊報導，最近佐藤麻衣帶著兒子回台，讓身價逾百億元的公公、宏仁集團總裁王文洋重溫含飴弄孫之樂，當外界還以為她跟王泉仁仍有聯繫，或是離婚條件還沒談攏，本刊接獲可靠消息，驚爆其實這對夫妻已經離婚！

此外，宏仁金孫除了擬從「王」改姓「佐藤」，也就是麻衣的姓，而且麻衣除了養育小孩費用，一毛也沒多拿。另外也有友人向媒體爆料，麻衣當初因為失敗婚姻經常崩潰，打給友人大哭。

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之前命理師江嘉葉曾經建議，麻衣要多忍耐，好好照顧兒子，維持貴婦高雅的形象，不吵不鬧，不可丟王家的臉，反而能得公公王文洋的疼愛和認同，尤其麻衣的兒子更是穩住正宮地位的關鍵，麻衣只要再熬3年就能苦盡甘來。

至於王泉仁屢敗屢婚的傳言，其實早在今年5月，就有作家Ｈ在談話節目上說：「我覺得這種事有時候是一種基因或身體的習慣，男人會不斷的結婚，是因為他在享受戀愛的感覺，他現在會用結婚來告訴妳『我要跟妳在一起』，他喜歡浪漫、喜歡談戀愛，因為婚姻一旦久了就沒有戀愛的感覺。」

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