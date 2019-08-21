子瑜裙子太短「只夠蓋住屁股」！邪惡視角狙擊蜜大腿　網看呆：不許這麼撩

記者李玟儀／綜合報導

南韓女團TWICE中子瑜長得甜美、身材高挑，雖然在隊內年紀小，卻是「最長身」，一雙長腿總會讓人看得目不轉睛，特別是近期在巡迴演唱會上，成年後的子瑜更加散發自信，而長期運動保持的身材更是展現令人羨慕的曲線美。

▲子瑜的裙子超短，再加上大長腿，裙長大概只夠剛好蓋住屁股。（圖／翻攝自微博／WithYu周子瑜中文首站）

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子瑜從出道之後在身材管理方面相當認真，就算跑了一天的行程回到家也會看影片做運動，意志力讓團員很佩服。作為TWICE隊內的身材擔當，子瑜的體態自然不在話下，優越的身高為她帶來絕佳身材比例，每次舞台表演所穿的短裙都能展現一雙又長又直的美腿。

▲子瑜螞蟻腰、大長腿。（圖／翻攝自微博／WithYu周子瑜中文首站）

除了腿之外，螞蟻腰也不容忽視，子瑜近期跟著團員馬不停蹄在世界各地舉辦巡迴演唱會，其中一套黑色T恤搭配螢光粉百褶短裙的服裝讓人印象深刻，上半身略為寬鬆的衣服，下擺收進裙子，短裙腰圍部分貼合腰身，正好勾勒出她的纖腰，另一套中空裝螞蟻腰尤為明顯，被粉絲戲稱是「沒有內臟的細」。

▲子瑜裙子太短，一坐下差點曝光。（圖／翻攝自微博／WithYu周子瑜中文首站）

只是長期以來南韓女團表演時所穿的裙子長度經常讓粉絲很擔心，子瑜的螢光粉短裙也是，或許因為身高的關係，裙子穿在身上硬是比其他成員顯得短，一坐下黑色安全褲微微露出，讓粉絲看得很擔心，深怕一個不小心就走光，有粉絲以媽媽自稱大呼：「周子瑜，媽媽不許你這麼撩，這腿長我哭了。」