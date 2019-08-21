愛紗錄《玩很大》崩潰落淚了！　「我這麼努力…」網心疼到跟著哭

記者劉宜庭／綜合報導

《綜藝玩很大》自播出後話題不斷，20日播出五週年特輯的下集，共邀來10位來賓，一同闖關搶奪「五週年特別企劃」門票。然而，身為嘉賓之一的愛紗，在闖關期間，因為連續4次都沒能搭上協力拉拉車，忍不住失控淚崩，卻又堅持靠著自己走向終點，模樣令不少網友看了心疼不已。

▲《綜藝玩很大》10名來賓闖關搶奪「五週年特別企劃」門票。（圖／翻攝自Facebook／千田愛紗 Aisa Senda）

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節目裡其中一個橋段中，沿途共有4個關卡，前面5名過關者才能上車，最後5名沒有過關的人，則必須要徒步走到下一個關卡，且每個人腳上都被綁著計步器，上頭數字越低，代表得分越高。

然而，愛紗雖然最後都有順利過關，但每次都被其他人搶先車位，必須用腳走到下個關卡地點，加上她身材原本就較為嬌小，擔心計步器數字飆高，便努力撐開步伐，盡量大步走，看著前方拉拉車越來越遠，忍不住邊跑邊崩潰吶喊：「不是吧！為什麼這麼遠！」

起初，愛紗徒步前進同時，一度自我鼓勵，頻喊「正能量、正能量」，然而到了最後，她一連4次都沒能搭上車，忍不住失望落淚，「我很想哭，（我）這麼努力…。」一旁的郭源元急忙安慰，「妳不要哭，我剛剛也跑了兩次。」儘管如此，面對郭源元、竇智孔主動提出讓位，她仍堅決拒絕，「不要，我要靠我自己！」

▲愛紗淚崩。（圖／翻攝自YouTube／綜藝玩很大 Mr.Player）

▲愛紗拒絕被讓位，堅持靠自己。（圖／翻攝自YouTube／綜藝玩很大 Mr.Player）

雖然最終仍落到最後一名，但愛紗堅持不懈、拼到最後一秒的舉動，反而大獲網友好評，被讚有運動家精神，吸引大票觀眾紛紛留言力挺，「真的很讓人心疼欸愛紗，我都想跟著哭了」、「真的要多發愛紗，每一次的遊戲都用心用實力在證明自己」、「愛紗令人好心疼喔！她很努力咧！都差一點點」、「愛紗的精神真的很棒」，在網路上意外掀起一陣熱議。