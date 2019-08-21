麥當勞店員半夜點餐！　24歲男警臉蒼白「再沒走出來」…同事一聽「他長相」沉默了

記者田暐瑋／綜合報導

「收錢時摸到他的手，滿冰的......」有一名在麥當勞的員工在值大夜班時，卻碰到了無法用科學解釋的真實故事，點完餐走進店內的員警卻再也沒有走出來，店員頓時渾身發毛，後來描述員警長相時，才有人想起27年前發生的一起命案，且發生地點就是神秘員警點餐的這家麥當勞。

徐薇涵有麥當勞女神之稱，近日分享過去在台北某麥當勞打工時，同事親身遇到的恐怖經歷。這個店員當天剛好值大夜班，越晚人就越少，突然一陣強風吹進來，他一抬頭就看到一個警察叔叔走進來，雖然覺得剛剛那陣風的強度有些不合常理，但也沒有多想。

▲麥當勞。（圖／資料照）



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店員發現警察看起來相當憔悴，以為是因為剛值完勤太累，收錢時他不小心碰到對方的手，驚覺警察叔叔的手非常冰冷，又以為是在外面吹風吹太久冷到了，沒有想太多就繼續服務其他客人，過了好一陣子，他察覺警察從1、2點走進店內用餐，一直到4、5點都沒出來，他走進去一看，卻發現店內一個人都沒有。

店員事後描述該名警察叔叔的長相，才有人發現是27年前在一起爆炸案中不幸殉職的警察，而且當初的爆炸地點就是在這家麥當勞，讓在場所有人瞬間起雞皮疙瘩，一句話都講不出來，這個店員也嚇得被帶去收驚。

▲徐薇涵當年以麥當勞女神封號走紅（圖／翻攝自徐薇涵臉書）



這起爆炸案發生在1992年，台北某間麥當勞的男廁天花板被歹徒惡意放置水銀炸彈，威脅如果沒有準備現金600萬，就要進行極端報復，當時防爆小組分隊長挺身而出表示要拆除炸彈，沒想到過程中炸彈被啟動，瞬間爆炸，分隊長不只雙手被炸斷，內臟也被震裂，送醫急救後仍宣告不治。

回顧1992年4月28日發生在麥當勞台北民生店的炸彈案，麥當勞總公司當天下午5點多，接到歹徒恐嚇信，還有電話錄音檔，「要求贖金600萬，否則將進行極端報復。」並在麥當勞民生店的男廁天花板，放置一枚水銀抗動裝置炸彈，這種炸彈只要一有晃動，就會導電爆炸，當時楊季章和劉應中等人到場處理，楊季章說，「當天我值班，應該由我來拆。」並且要同仁和記者遠離，穿著防爆衣進行拆彈。

▲楊季章不幸因公殉職。（圖／翻攝自「NPA署長室」臉書）



沒想到晚間7點多處理過程中，楊季章當時喊了一聲「隊長！」接著傳出巨大爆炸聲，門都被震飛出去，他雙手手腕以上5至10公分都被炸斷，防爆衣也被炸開，全身是血，隊友劉應中急著崩潰大喊，「救護車快點啦！」緊急送往長庚後還是宣告不治，當時他只有24歲。

楊季章成為第一位入祀忠烈祠的警察，政府給楊家人700萬撫卹金、麥當勞則給200萬慰問金，楊爸爸其實是前國安局人員，曾在總統府負責拆彈任務，楊父此後再也沒有進過麥當勞，楊母甚至傷心得了憂鬱症。

▲徐薇涵（圖／翻攝自YouTube／Vidol TV）