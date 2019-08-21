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【蜘蛛人退出MCU】湯姆霍蘭德首發聲「眉頭深鎖」　百萬人蓋樓淚崩：我們會想你

記者洪文／綜合報導

迪士尼、索尼驚爆談判破局，導致蜘蛛人（Spide-Man）未來恐怕退出漫威電影宇宙（MCU）。在消息傳出後4小時，「蜘蛛人」湯姆霍蘭德（Tom Holland）在Instagram首度發聲，百萬網友在留言區蓋樓，向他表達不捨之意：「我們會想你！」

►►快訊／迪士尼、索尼談判破局！蜘蛛人驚爆「退出漫威電影宇宙」

▲▼蜘蛛人驚爆退出MCU，湯姆霍蘭德首度發聲。（圖／翻攝自Instagram／Tom Holland）

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▲蜘蛛人驚爆退出MCU，湯姆霍蘭德首度發聲。（圖／翻攝自Instagram／Tom Holland）

湯姆霍蘭德在Instagram發布一張照片，他穿著白色T恤、反戴黑色網帽，坐在紅色敞篷跑車當中，帥氣地駕駛著車子，眉頭有些深鎖，文字中寫下：「每個男孩的夢想，感謝RD Whittington的贊助，謝謝老闆！」他所說的RD Whittington是好萊塢知名汽車經紀人，為泰勒絲、傑米福克斯等名人打理名車，個人擁有多輛名貴跑車。

▲▼「蜘蛛人」湯姆霍蘭德。（圖／翻攝自網路）

▲「蜘蛛人」湯姆霍蘭德未來面臨無法出現在MCU。（圖／《蜘蛛人：離家日》劇照

雖然PO文看似與蜘蛛人退出漫威電影宇宙無關，不到一小時百萬粉絲蓋樓按讚、留言，表達難過之意，「我們會想你的」、「有人告訴他這件事嗎？」、「失業了，該開車去散心了」、「拜託留下來」、「他們不能帶你走」、「真希望索尼沒有毀了這一切」。

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關鍵字

索尼, 漫威, 蜘蛛人, 湯姆霍蘭德

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