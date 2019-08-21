追蹤器+1！　韓國瑜貼身主播爆「懷疑車上被裝」：走到哪被跟到哪

記者田暐瑋／綜合報導

國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜自爆「座車被裝上追蹤器」，更要蔡英文到神明前面發誓，引起不小討論。他的「鐵粉貼身主播」王又正也在節目上自爆，也懷疑自己的車上被裝追蹤器，認為跟韓國瑜有一樣遭遇。

王又正20日在《新聞深喉嚨》談到韓國瑜被裝追蹤器一事，隨即表示自己也曾懷疑車上被裝了追蹤器，因為不管去哪裡，一些週刊都知道，「我是認真講，我是說真的，我走到哪他跟到哪，我是吃飯他知道，我去酒吧他也知道。」讓他相當無言。

▲王又正和韓國瑜。（圖／翻攝自王又正臉書）



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韓國瑜20日出席市政會議時，會後聯訪被問及自家人質疑被國家機器監視，說道，「我知道我講出我車被裝追蹤器，一定又是軒然大波，又是韓導自導自演等等。我的訊息是非常準確，我不想講，我感覺國家機器動得太厲害，台灣追求民主自由，不是要追求這種恐怖的感覺，大家公平競爭，你的理想告訴民眾，希望民眾投你一票，這不是非常的好嗎，我覺得這是我對國家機器針對我，還有家人，其實我是要提出抗議的。」

此外，觀光局長潘恒旭說市長座車被裝追蹤器「確有其事」，更爆料「自己的車也有被跟監」。潘恒旭表示，被跟車已經有好長一段時間，但自己不做虧心事，也沒有去查對方是什麼來頭。

▲王又正懷疑自己也被裝追蹤器。（圖／翻攝自YouTube／新聞深喉嚨）



雖然韓國瑜不打算對被裝追蹤器這件事報案，不過韓20日依據高雄地檢署來函，正式決定對先前多次闖入市長室的市府員工吳建鴻，提出加重竊盜罪及妨害秘密罪告訴。