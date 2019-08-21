防彈有師妹了！BigHit推全新女團「辦全球徵選」　背後大咖助陣

記者吳睿慈／綜合報導

南韓超人氣天團防彈少年團（BTS）由Big Hit娛樂創辦人房時爀一手打造，7位成員各有不同魅力、紅遍全球，公司自創立以來，全力全意栽培他們，直到日前大動作收購Source Music，兩家公司成為一家人，朝全新計畫邁進。房時爀21日也證實，即將推出全新女團，預計展開全球徵選。

▲Big Hit娛樂創辦人房時爀21日宣佈推出起新女團，即將展開全球徵選。（圖／翻攝自Big Hit）



BigHit娛樂7月宣布完成收購SOURCE MUSIC股份合約，確定將之編入BigHit子公司中，他信誓旦旦表示「很高興雙方都能夠繪製更大的藍圖」，不到1個月時間內，21日便正式宣佈「BigHit與SOURCE MUSIC將一起展開全球徵選，CBO閔熙珍（민희진）也會一起，為了推出女團展開的全球徵選，盼望各界多多給予關注。」2005年創社至今，首度推出女團。

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▲▼CBO閔熙珍曾在SM待了17年，參與少時、SHINee、f(x)、EXO、Red Velvet的創立。（圖／翻攝自韓網）



值得一提的是，CBO閔熙珍原是SM王牌理事，她曾參與少女時代、SHINee、f(x)、EXO、Red Velvet的創立，直到2019年7月才從待了17年的SM娛樂離開，正式加入BigHit娛樂，房時爀下定決心推出新人女團，記者會上特別強調「閔熙珍也會一起參與徵選」，對她抱著高度期待，也令各界相當關注，究竟BigHit會打造出怎樣的女生團體。