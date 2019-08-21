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蔡桃貴怪癖曝光「恐怖人頭陪睡」！　畫面一出嚇壞網

記者劉宜庭／綜合報導

蔡桃貴是YouTuber蔡阿嘎和老婆二伯的小孩，前段時間剛滿周歲，不過滿1歲前他，已經開始學叫爸爸媽媽，每個成長階段都讓粉絲很有參與感。不過，有趣的是，他睡覺的時候，其實有個小癖好，那就是喜歡搓揉著媽媽的頭髮進入夢鄉，近來更在爸媽的實驗之下，抱著「假人頭」入睡，畫面讓不少網友直呼好恐怖！

▲▼蔡桃貴滿1歲啦！蔡阿嘎選在兒子出生1年後同一時刻寫下心情。（圖／翻攝自臉書／蔡阿嘎）

▲▼蔡桃貴神角度「根本mini版二伯」！（圖／翻攝自Facebook／嘎嫂二伯）

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▲蔡桃貴是蔡阿嘎和二伯的寶貝兒子。（圖／翻攝自Facebook／蔡阿嘎、二伯）

一般小寶寶睡覺時，家長常會用「安撫巾」輔助哄睡。不過蔡阿嘎夫婦近來透露，過去試過毛巾、浴巾、抹布，但是通通都沒用，後來發現蔡桃貴睡覺時，有個奇怪癖好，「睡覺時很喜歡搓二伯的頭髮。」但是夫妻倆發現，這樣下去不是辦法，「你動彈不得，就要一直陪他睡。」

▲蔡桃貴睡覺有怪癖。（圖／翻攝自Facebook／蔡阿嘎）

▲蔡桃貴睡覺有怪癖，喜歡搓著二伯頭髮進入夢鄉。（圖／翻攝自Facebook／蔡阿嘎）

於是，蔡阿嘎和二伯進行一連串的實驗，最初，他們拿了一個洋娃娃放在蔡桃貴旁邊，雖然一開始確實有成功，但試到第2天就開始不太管用，二伯笑著推測：「因為髮質太差了。」接著，夫妻倆又拿出號稱上頭有真髮的「男生版假人頭」，雖然兒子有摸著睡覺，但是也摸不久，同樣到了第三天就不要了。

▲蔡桃貴睡覺有怪癖。（圖／翻攝自Facebook／蔡阿嘎）

▲蔡桃貴睡覺有怪癖。（圖／翻攝自Facebook／蔡阿嘎）

▲蔡桃貴睡覺有怪癖。（圖／翻攝自Facebook／蔡阿嘎）

▲蔡桃貴睡覺有怪癖。（圖／翻攝自Facebook／蔡阿嘎）

▲蔡桃貴摸洋娃娃、男生版假人頭睡覺，但是撐不了幾天就失效。（圖／翻攝自Facebook／蔡阿嘎）

最後，蔡阿嘎夫婦繼續嘗試女生版的長髮假人頭，結果驚喜發現：「這個超好用！」嘗試了整整一個禮拜，蔡桃貴都睡得非常安穩，讓二伯笑說，「他以後去上幼稚園的時候，就提（假人頭）去給老師。」

▲蔡桃貴睡覺有怪癖。（圖／翻攝自Facebook／蔡阿嘎）

▲蔡桃貴摸女生版假人頭睡覺。（圖／翻攝自Facebook／蔡阿嘎）

蔡桃貴的睡覺癖好，令不少粉絲直呼超特別，熟睡模樣更是融化眾人，不過，也有許多網友形容，畫面乍看之下似乎有些恐怖，「那個假人半夜會嚇到啦」、「洋娃娃好可怕，7月放這個在床上怪恐怖的」、「放一顆假人頭在旁邊感覺好恐怖喔！這樣貴貴半夜醒來不會被嚇到哭嗎？感覺好像鬼娃恰吉啊！」在網路上意外掀起一陣熱烈討論。

 

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蔡阿嘎, 蔡緯嘉, 二伯, 嘎嫂, 蔡桃貴

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