獨／翔忻戀神隱70天今「皮包骨」現身　謝忻暴瘦9公斤

記者蕭雅玲／台北報導

謝忻與阿翔六月中爆出不倫戀，神隱70天終將在今（21日）現身舉辦媒體茶敘，謝忻因不倫戀感情、工作兩頭空，原本55公斤的她，在事件爆發後體重直線下滑，兩個月暴瘦9公斤，身邊友人透露：「這件事對謝忻打擊太大，壓力大到讓她瘦到只剩皮包骨，與她認識那麼久，這應該是近10年她最瘦的一次！」

▲謝忻熱愛花藝停工70天都在家玩栽種多肉植物。（圖／翻攝自臉書）

據了解，謝忻在神隱70天，除了在《天才衝衝衝》製作人陪同下，去祭拜恩師黃義雄，唯一爆出就是到中東、印度當志工懺悔，幾乎足不出戶的她，每天都待在家栽種多肉植物，而上周她被目擊到去長春路拜四面佛，旁邊就是她最常去買多肉植物的花店。

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據熟識她的工作人員透露，謝忻學習花藝多年，事件爆發時，她被拍到與阿翔在大安路隔車窗熱吻的花店，就是她上花藝課的地方，而熱愛栽種多肉植物的她，平常在錄影空檔，常會看她上網看栽種的影片外，據悉她因太喜愛多肉植物，家裡更種滿多肉植物。

而上周她被目擊去拜四面佛，其實是小甜甜陪她去旁邊的花店買多肉植物，因旁邊就是四面佛，才會順便去拜四面佛，該人士表示：「謝忻與小甜甜每年都會去泰國祭拜四面佛，今年因為爆出翔忻戀，年度泰國行也改成去中東、印度當志工懺悔。」