ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

獨／翔忻戀神隱70天今「皮包骨」現身　謝忻暴瘦9公斤

記者蕭雅玲／台北報導

謝忻與阿翔六月中爆出不倫戀，神隱70天終將在今（21日）現身舉辦媒體茶敘，謝忻因不倫戀感情、工作兩頭空，原本55公斤的她，在事件爆發後體重直線下滑，兩個月暴瘦9公斤，身邊友人透露：「這件事對謝忻打擊太大，壓力大到讓她瘦到只剩皮包骨，與她認識那麼久，這應該是近10年她最瘦的一次！」

▲▼謝忻。（圖／翻攝自臉書）

▲謝忻熱愛花藝停工70天都在家玩栽種多肉植物。（圖／翻攝自臉書）

據了解，謝忻在神隱70天，除了在《天才衝衝衝》製作人陪同下，去祭拜恩師黃義雄，唯一爆出就是到中東、印度當志工懺悔，幾乎足不出戶的她，每天都待在家栽種多肉植物，而上周她被目擊到去長春路拜四面佛，旁邊就是她最常去買多肉植物的花店。

請繼續往下閱讀...

據熟識她的工作人員透露，謝忻學習花藝多年，事件爆發時，她被拍到與阿翔在大安路隔車窗熱吻的花店，就是她上花藝課的地方，而熱愛栽種多肉植物的她，平常在錄影空檔，常會看她上網看栽種的影片外，據悉她因太喜愛多肉植物，家裡更種滿多肉植物。

而上周她被目擊去拜四面佛，其實是小甜甜陪她去旁邊的花店買多肉植物，因旁邊就是四面佛，才會順便去拜四面佛，該人士表示：「謝忻與小甜甜每年都會去泰國祭拜四面佛，今年因為爆出翔忻戀，年度泰國行也改成去中東、印度當志工懺悔。」

女神色誘三度！最後直接抓姦在床 Crazy Man 瘋男

推薦閱讀

快訊／迪士尼、索尼談判破局！蜘蛛人驚爆「退出漫威電影宇宙」

快訊／迪士尼、索尼談判破局！蜘蛛人驚爆「退出漫威電影宇宙」

梁靜茹崩潰痛哭！　爆老公「2度偷吃」女網紅、正妹員工…她心死分居斷9年婚

梁靜茹崩潰痛哭！　爆老公「2度偷吃」女網紅、正妹員工…她心死分居斷9年婚

快訊／麻衣、王泉仁驚爆離婚！　「海外註銷4年婚」兒子擬改姓佐藤

快訊／麻衣、王泉仁驚爆離婚！　「海外註銷4年婚」兒子擬改姓佐藤

專訪／陳櫻文臉色蒼白灌汽水　Mei一句話...她驗孕「2條線」罵髒話！

專訪／陳櫻文臉色蒼白灌汽水　Mei一句話...她驗孕「2條線」罵髒話！

同劇女星開炮「問候她媽」譙王瞳偷吃！　2女內鬥內幕曝…發飆對話紀錄被挖出

同劇女星開炮「問候她媽」譙王瞳偷吃！　2女內鬥內幕曝…發飆對話紀錄被挖出

具惠善心痛揭離婚原因是安宰賢外遇：喝醉後曖昧多名女子！

具惠善心痛揭離婚原因是安宰賢外遇：喝醉後曖昧多名女子！

瘦28公斤還不夠！小甜甜再減7kg　站愷樂旁邊「變S號超小隻」網看傻：求菜單

瘦28公斤還不夠！小甜甜再減7kg　站愷樂旁邊「變S號超小隻」網看傻：求菜單

具惠善離婚爆陰謀論！　友人「打臉證詞」大翻轉

具惠善離婚爆陰謀論！　友人「打臉證詞」大翻轉

收下40萬隔天放鳥！　邰智源遭爆「心情不好」變臉拒拍…廣告商慘賠百萬

收下40萬隔天放鳥！　邰智源遭爆「心情不好」變臉拒拍…廣告商慘賠百萬

麻衣「豪門婚姻每月零用錢」曝光　離婚王泉仁爆兒子改姓佐藤

麻衣「豪門婚姻每月零用錢」曝光　離婚王泉仁爆兒子改姓佐藤

J-Hope親姊連Jimin都說正　實際身材還超辣！IG有300萬人追

J-Hope親姊連Jimin都說正　實際身材還超辣！IG有300萬人追

雷／《德魯納》麻姑神讓IU、呂珍久付出的真正代價！　「第一集就埋伏筆」觀眾全看哭了

雷／《德魯納》麻姑神讓IU、呂珍久付出的真正代價！　「第一集就埋伏筆」觀眾全看哭了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

快訊／迪士尼、索尼談判破局！蜘蛛人驚爆「退出漫威電影宇宙」

梁靜茹崩潰痛哭！　爆老公「2度偷吃」女網紅、正妹員工…她心死分居斷9年婚

快訊／麻衣、王泉仁驚爆離婚！　「海外註銷4年婚」兒子擬改姓佐藤

專訪／陳櫻文臉色蒼白灌汽水　Mei一句話...她驗孕「2條線」罵髒話！

同劇女星開炮「問候她媽」譙王瞳偷吃！　2女內鬥內幕曝…發飆對話紀錄被挖出

具惠善心痛揭離婚原因是安宰賢外遇：喝醉後曖昧多名女子！

瘦28公斤還不夠！小甜甜再減7kg　站愷樂旁邊「變S號超小隻」網看傻：求菜單

具惠善離婚爆陰謀論！　友人「打臉證詞」大翻轉

收下40萬隔天放鳥！　邰智源遭爆「心情不好」變臉拒拍…廣告商慘賠百萬

麻衣「豪門婚姻每月零用錢」曝光　離婚王泉仁爆兒子改姓佐藤

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

謝忻, 阿翔, 小甜甜

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 獨家／2PM玉澤演中午秘密登台！　相隔7年寶島拍廣告
  2. 快訊／Jessica被告！陸經紀公司不爽違反合約　遭索賠20億韓元
  3. 獨／翔忻戀神隱70天今「皮包骨」現身　謝忻暴瘦9公斤
  4. 邵庭甜問老公「有沒有想我」　溫柔一句話網被閃瞎：追不到車尾燈！
  5. 【蜘蛛人退出MCU】湯姆霍蘭德IG遭灌爆！2大影響「切割鋼鐵人」網崩潰：別離開
  6. 邵雨薇縫皮香蕉還能站挺挺　微電影驚爆亞洲人竟是製造垃圾冠軍？
  7. 陳艾琳挺7月孕肚崩潰大哭！「討厭老公、害怕婚姻」黑暗心聲戳中孕媽咪
  8. 瘋電影／狗狗的旅程　不斷輪迴忠誠執行使命
  9. 硬把D奶擠成G！　啦啦隊正妹忍8hrs劇痛…撕掉膠帶見「噁心一幕」心酸哭了
  10. 賴琳恩出門看牙醫「穿超辣」！　外套一下滑…網友全瘋了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366