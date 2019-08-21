邵庭甜問老公「有沒有想我」　溫柔一句話網被閃瞎：追不到車尾燈！

記者謝艾婷／綜合報導

藝人邵庭在淡出演藝圈，轉戰成為電商後，與穩定交往3年多的閃光哥在2017年結婚，成為人妻後，仍常在臉書開直播、與粉絲分享日常，親民風格大受歡迎，日前她分享小夫妻之間的對話，老公的回話卻意外成為亮點，閃光指數破表，羨煞一群粉絲。

▲邵庭甜蜜挽著閃光哥的手臂。（圖／翻攝自邵庭Facebook）



請繼續往下閱讀...

邵庭近日因出差不在家，所以就甜問老公她不在家的時候，都在做什麼，閃光哥很淡然地回答在家追劇，沒想到調皮的邵庭卻想鬧一鬧他，直喊「猴~你都沒有想我！」還沾沾自喜覺得逮到閃光哥，卻沒想到話語一落下，老公一句話讓她傻了，「想妳是每天無時無刻，不用特別說」，甜蜜的回話令她直呼「是我退步還是丁先生進步？」。

▲雖然閃光哥沒露臉，但邵庭也時常放閃。（圖／翻攝自邵庭Facebook）



看完小夫妻的放閃日常對話之後，不少網友也羨慕留言「追不到丁先生的車尾燈」、「丁先生很會」、「瞬間閃瞎」、「閃光哥進步了」、「閃光哥進步神速」，許多人都稱讚閃光哥的應對方式，更有粉絲搞笑詢問「丁先生是否考慮開班授課，救救坊間的凡夫俗子先生們？」意外笑翻網友。

▲邵庭也經常分享毛小孩日常。（圖／翻攝自邵庭Facebook）