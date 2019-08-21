【蜘蛛人退出MCU】湯姆霍蘭德IG遭灌爆！2大影響「切割鋼鐵人」網崩潰：別離開

記者洪文／綜合報導

迪士尼、索尼影業驚爆談判破局，漫威工作室未來不會製作任何《蜘蛛人》（Spider-Man）電影，「蜘蛛人」湯姆霍蘭德（Tom Holland）恐怕也無法出現在漫威電影宇宙（MCU）任何一部電影。消息一出，湯姆霍蘭德Instagram、Twitter目前遭到灌爆，網友崩潰：「告訴我不是真的，別離開我們！」

▲「蜘蛛人」湯姆霍蘭德恐面臨未來無法出現在MCU。（圖／《蜘蛛人：離家日》劇照）



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根據外媒《Deadline》報導，迪士尼要求未來《蜘蛛人》電影票房為兩方50、50分潤，遭到索尼拒絕。如果確定談判破局，「蜘蛛人」湯姆霍蘭德未來不能出現在任何一部漫威電影宇宙的作品當中，未來任何一部《蜘蛛人》都不能再提到鋼鐵人、薩諾斯等MCU的情節。不過《Variety》指出雙方目前僅是談判陷入僵持，而《IGN》則是認為兩方目前仍在談判中，未來仍有可能改變。

▲「蜘蛛人」湯姆霍蘭德IG被灌爆。（圖／翻攝自Instagram／Tom Holland）



消息一出，網友灌爆「蜘蛛人」湯姆霍蘭德Instagram、Twitter，「我要哭了」、「請告訴我不是真的」、「別離開漫威電影宇宙」、「拜託留下來」、「他們不能帶你走」、「我多希望這是個噩夢，醒來什麼事也沒發生」、「我們要拯救蜘蛛人」、「迪士尼最好給我解決問題」，還有許多網友模仿他在《復仇者聯盟3：無限之戰》的台詞：「I don't feel so good」比擬他彷彿再次在漫威電影宇宙灰化。

▲「蜘蛛人」湯姆霍蘭德。（圖／《復仇者聯盟3：無限之戰》劇照）



由於索尼影業當初製作《蜘蛛人：驚奇再起》、《蜘蛛人：驚奇再起2》票房、口碑都不佳，粉絲已經在擔心《蜘蛛人》電影未來的命運，不過也有網友開玩笑說：「再怎麼爛，都沒有《X戰警：黑鳳凰》爛，索尼影業完全不怕墊底。」