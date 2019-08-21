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陳艾琳挺7月孕肚崩潰大哭！「討厭老公、害怕婚姻」黑暗心聲戳中孕媽咪

記者李玟儀／綜合報導

藝人陳艾琳和Alex（顏庭笙）交往2年多，5月初宣布懷孕喜訊，寶寶目前約7個月大，她一邊期待著寶寶誕生，卻也難逃孕期的心情低落，她坦言自己和多數孕媽咪一樣，也會有負面和黑暗，懷疑自己害怕婚姻，偶爾會因為心情低落崩潰大哭，卻也漸漸從糾結中成長，她以自己的經歷鼓勵每位孕媽咪，「妳不孤單。」

▲▼陳艾琳懷孕5個月爆冷戰Alex！（圖／翻攝自Instagram／chen_ai_ling51）

▲陳艾琳、Alex！（圖／翻攝自Instagram／chen_ai_ling51）

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在孕期中免不了的負面和黑暗，陳艾琳不諱言自己也有，甚至在前一天才剛發脾氣、哭得歇斯底里，她懷疑未來、懷疑自己是否能夠勝任媽媽這個角色，也懷疑自己有沒有辦法在家庭與工作間取得平衡，甚至會討厭老公、害怕婚姻。

陷入糾結中的陳艾琳爭執、哭泣、尖叫，也為自己的壞情緒向肚子裡的寶寶道歉，這些複雜的情緒，在幾個月裡不斷重複上演，她雖然自責卻也開始學會與不完美和平共處，轉念思考，孩子選擇當她的孩子，那就意味著孩子帶著信任前來，「說不定在我難過的時候，他會在裡頭秀秀我的肚皮。」

▲陳艾琳分享懷孕心情。（圖／翻攝自Instagram／chen_ai_ling51）

隨著孕期進入中後階段，陳艾琳孕吐減少了，卻又面臨宮縮及下墜感的問題，雖然懷孕時每個月都有新的考驗，但情緒已經比之前穩定，她感謝一路走來關心過她的網友、廠商，也希望把這份愛繼續傳下去，不管是誰如果也正面臨徬徨，「希望我也能鼓勵到你，你不孤單。」

陳艾琳臉書全文：

昨天發了好大的脾氣 哭得歇斯底里
我的孕期少不了負面和黑暗
懷疑未來
懷疑自己是否能夠勝任當媽媽的這個角色
懷疑自己在工作和家庭上是否能取得平衡
甚至討厭老公 害怕婚姻
爭執 尖叫 哭泣
過後再和寶寶道歉
希望他不會因為自己不好的情緒而受到不好的影響
在短短幾個月裡都發生了好幾次
從不斷的責備自己
到漸漸開始接納自己十次有無法控制的那一兩次
我相信
他選擇來做我的孩子
他一定是相信我的
他一定明白我不是天生就能擁有當媽媽的技能
他也一定曉得我需要時間和機會去學習和適應
也說不定
在我難過時他會在裡頭秀秀我的肚皮
只要擦乾眼淚繼續努力
肯定能一天比一天得心應手
孕期至今七個多月
每個月都有新的難題
這個月雖然比較少吐了
卻也碰上宮縮和下墜感的新問題
雖然不舒服的感覺並沒有比先前的毛病減少
但我的負面情緒缺明顯比前期少了許多
也很謝謝這段期間之中各路媽媽們各個廠商的相助
透過社群媒體 透過電話訊息 透過產品
我們是一群母親
把我們的經驗一位一位的傳下去
彼此扶持鼓勵
像個古老的團體進行著神聖的儀式
若你也正面臨徬徨
希望我也能鼓勵到你
你不孤單

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