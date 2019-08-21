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硬把D奶擠成G！　啦啦隊正妹忍8hrs劇痛…撕掉膠帶見「噁心一幕」心酸哭了

記者田暐瑋／綜合報導

女明星為了在鏡頭前呈現S線身材，只能硬吞背後心酸。LamiGirls隊長巫苡萱接到一支電玩廣告，被要求身材必須符合虛擬角色，只好把胸部捆了3、4圈膠帶，拼命把肉擠到鎖骨下方，把原本的D奶變成G奶，沒想到工作結束她突然劇痛，才驚見一整片皮都被撕了下來。

▲巫苡萱。（圖／翻攝自巫苡萱臉書）

▲巫苡萱。（圖／翻攝自巫苡萱臉書）

巫苡萱透露，曾經幸運接到一支電玩廣告，要扮演爆乳魔術師，但因為動漫角色的身材比例不科學，貼Nu Bra都還不夠，為了如實呈現，她只好在胸部下捆了3、4圈，硬是把D奶擠成G奶，整坨肉都移位到鎖骨下方，一整天8個小時穿著超緊服裝，加上又要吊鋼絲，整個人瘋狂冒汗和不自在。

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▲巫苡萱胸部皮被撕掉。（圖／翻攝自YouTube／帳號名稱）

▲巫苡萱胸部皮被撕掉。（圖／翻攝自YouTube／小明星大跟班）

當結束拍攝後，巫苡萱察覺胸部有刺刺的劇痛感，一把膠帶撕掉，發現膠帶上面都是她的皮，整片皮因為長時間處於悶熱緊繃的狀態下，最後竟然嚴重脫落，到現在都還有留下疤痕，胸部兩側也有色素沉澱，出現一塊塊不均勻的色斑，恐怖畫面讓所有人起雞皮疙瘩崩潰大叫。

巫苡萱臉書粉絲數破11萬人，親切甜美是招牌個人特色，除了舞技精湛外，前年看了蕭敬騰等人現場打鼓，帥氣模樣，激發她學習打鼓，表示學了一年多時間，一開始老師以為她只是玩票性質，沒想到認真且學習能力強，令人刮目相看，2018年她以副隊長身分接下LamiGirls隊長一職，還常上綜藝節目打開知名度，是人氣頗紅的成員之一。

▲巫苡萱胸部皮被撕掉。（圖／翻攝自YouTube／帳號名稱）

▲巫苡萱胸部皮被撕掉。（圖／翻攝自YouTube／小明星大跟班）

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