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前MP廷廷「長髮正妹新歡」曝光！短褲蜜大腿全露　迷濛電眼激似周慧敏

記者李玟儀／綜合報導

歌手廷廷（蕭秉治）是前「MP魔幻力量」的主唱，過去曾和小模李優交往。正在馬不停蹄籌畫新作品的他，近日被發現身邊疑似出現新歡，這位長髮正妹頗有周慧敏的味道，進出家門熟門熟路，鄰居對她也不陌生，看來關係應該不錯。

▲▼ 廷廷新歡 。（圖／翻攝自《時報週刊》）

▲廷廷（蕭秉治）爆新歡。（圖／翻攝自蕭秉治臉書）

據《時報周刊》報導，日前利奇馬颱風來襲，廷廷頭戴黃色棒球帽、身穿寬鬆T恤、短褲在路邊抽菸，身邊出現了一位長髮正妹，身材纖瘦的正妹側臉與「玉女掌門人」周慧敏神似，連身短褲下露出白皙玉腿，當計程車在兩人眼前停下，他展現紳士風度，先幫女生開車門後才上車。

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當晚廷廷一行4人在信義區用餐，九點多後用餐完畢離開，先搭朋友便車再轉搭Uber，過程中他和正妹有說有笑默契十足，隨後轉往附近續攤。8月10日下午長髮正妹素顏走出廷廷家，幾天後傍晚，又見她和廷廷一起出門，在騎樓巧遇鄰居，雙方自然打招呼，看起來鄰居對她應該不陌生，也因此被推測可能和廷廷已經交往一段時間。

▲▼廷廷（蕭秉治）爆新歡。（圖／翻攝自蕭秉治臉書）

▲廷廷（蕭秉治）重回歌壇後，作品頗受歡迎。（圖／翻攝自蕭秉治臉書）

廷廷原為MP魔幻力量主唱，因為壓力導致憂鬱症，在2016年暫別演藝圈，直到2018年才回歸，推出作品《凡人Mortal》迴響不錯，7月時在台北舉行2場售票演唱會，之後也陸續會在中、南部開唱。

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