快訊／迪士尼、索尼談判破局！蜘蛛人「退出漫威電影宇宙」

記者洪文／綜合報導

迪士尼、索尼影業談判破局！漫威工作室、漫威總裁凱文費吉未來不會再製作任何《蜘蛛人》電影，消息人士指稱兩方高層過去幾個月發生糾紛，無法達成新的條款，據傳迪士尼要求50、50票房分潤，而非過去由索尼一家持有票房獲利，遭到否決，「蜘蛛人」湯姆霍蘭德恐怕未來面臨不能出現在任何一部漫威電影宇宙（MCU）作品當中。

▲ 《蜘蛛人：離家日》劇照。（圖／索尼影業提供）

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根據外媒《Deadline》報導，迪士尼、索尼談判破局的原因，一切都跟錢有關。迪士尼要求未來《蜘蛛人》電影票房為兩方50、50分潤，甚至可能延伸到「蜘蛛人」湯姆霍蘭德出現在其他「索尼漫威宇宙」（註：《猛毒》、《莫比亞斯》等片）電影當中也要考慮分潤，當然是遭到索尼拒絕。

知情人士指出，索尼不願意把最大的金雞母一半的票房分潤給迪士尼，畢竟迪士尼已經握有《蜘蛛人》周邊商品的利潤，他們不認為凱文費吉有這麼大的價值，而且《蜘蛛人：離家日》已經設定好「蜘蛛人宇宙」，只要導演喬華茲、湯姆霍蘭德到位，就算沒有凱文費吉也沒有關係。

▲湯姆霍蘭德未來恐怕無法出現在MCU。（圖／翻攝自Facebook／帳號名稱SpiderManMovie）



漫威工作室、索尼影業尚未回應消息，《Variety》指出雙方目前僅是談判陷入僵持，而《Screen Rant》、《IGN》則是認為兩方目前仍在談判中，未來仍有可能改變。

據傳，索尼影業已在籌備兩部《蜘蛛人》電影。如果確定談判破局，「蜘蛛人」湯姆霍蘭德未來不能出現在任何一部漫威電影宇宙的作品當中，未來任何一部《蜘蛛人》都不能再提到鋼鐵人、薩諾斯等MCU的情節。

不難理解索尼影業為何拒絕迪士尼，「蜘蛛人」湯姆霍蘭德在2016年《美國隊長3：英雄內戰》加入漫威電影宇宙之後，推出兩部個人電影，《蜘蛛人：返校日》全球票房8.8億美金，而《蜘蛛人：離家日》至今全球票房11.09億美金，不僅是《蜘蛛人》影史最賣座電影，更是索尼影業影史最賣座電影。