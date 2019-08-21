梁靜茹崩潰痛哭！　爆老公「2度偷吃」女網紅、正妹員工…她心死分居斷9年婚

▲趙元同在臉書分享參加S2O潑水音樂節的開心模樣。（翻攝自趙元同臉書）



圖文／鏡週刊

梁靜茹與趙元同結婚9年，目前處於分居狀態，據了解，夫妻倆婚變的導火線起因於2年前，趙元同被爆先是外遇女網紅，在梁靜茹極力挽回下，趙元同回歸家庭。沒想到，此舉卻斷不了趙元同的桃花，日前又傳出他劈腿前員工，這讓梁靜茹崩潰痛哭，雖然她為了顧全家庭而選擇原諒，卻壓抑不了內心日益高漲的不甘心與不滿，不願再隱忍當「深宮怨婦」，於2個月前決定分居。

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▲趙元同形單影隻參加熱鬧的潑水音樂節，似乎與梁靜茹已各過各的生活。（翻攝自趙元同臉書）



▲梁靜茹。（翻攝自梁靜茹IG、東方IG）

今年7月6日，本刊也接獲讀者爆料，趙元同一個人獨自參加S2O潑水音樂節，形單影隻參加歡樂派對，之後，他在七夕當天，上傳一張詭異的蛋糕照片，奶油蛋糕上寫著由右至左的「七夕」二字，加上橫槓，湊成了一個死字，被指與梁靜茹的感情已是死路一條。父親節當天，他則貼出自己和兒子的合照，並寫著「爸爸會永遠照顧你」，隻字不提梁靜茹。而這些貼文，在被爆出離婚後，全被趙元同刪除。

▲梁靜茹與趙元同婚後，育有1子Anderson，她相當疼愛兒子，經常在社群網站分享與兒子的生活點滴。



對於外遇及離婚，趙元同全部否認，表示自己沒有外遇，也沒有跟梁靜茹離婚。

之前，本刊就曾接獲梁靜茹與趙元同感情不睦的爆料，之後本刊連續一週觀察2人的行蹤，梁靜茹仍住在位於台北市木柵的愛的小屋，日常出入靠計程車代步。而開著賓士車的趙元同，連續幾日都是過家門而不入，往木柵山頂上的方向行進，進入另一個社區，顯然已搬出與梁靜茹的愛巢。

7月19日下午4點多，梁靜茹一身運動裝扮，從木柵家裡搭計程車前往敦化南路上的私人健身房運動，約莫過了1個半小時，梁靜茹素顏離開，她不急著回家，反而是步行10分鐘，到東豐街買酒，隨後搭上計程車前往位於八德路的添翼創越工作室，與音樂製作人鍾成虎碰面。會面3個小時後，梁靜茹於晚上9點半單獨離開，而鍾成虎於10點多下樓，到旁邊的便利商店買飲料，隨後又回到工作室，未再離開。

▲7月25日17：21，背著愛馬仕包的梁靜茹，結束1個小時的健身後，再度搭計程車前往鍾成虎的工作室。



7月20日傍晚，趙元同開著賓士車行經原本與梁靜茹居住的住宅卻過門不入，反而回到另外一個住處，證實了2人分居的傳言。7月25日下午，梁靜茹再度按照既定的運動行程外出，1個半小時後，她離開健身房，以相同路線直奔鍾成虎的工作室，短短1週內，二度與鍾成虎相會，可見2人交情不錯。

鍾成虎除了是梁靜茹長期合作的製作人，也是音樂才女陳綺貞的重要合作伙伴，2人攜手相伴走過16個年頭。今年5月，陳綺貞突然在IG上宣布與鍾成虎早在2年前分手，讓粉絲都非常震驚。