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獨家／2PM玉澤演中午秘密登台！　相隔7年寶島拍廣告

記者吳睿慈／台北報導

南韓「野獸團體」2PM成員玉澤演身材壯碩、外表帥氣，5月正式退伍後，接下戲劇《The Game：向著0時》的邀約，如火如荼展開工作行程，《ETtoday》也掌握消息，他21日預計上午的搭乘班機在12點左右抵台，據了解，這此趟是為拍攝廣告而來，行程不公開。

▲玉澤演將在中午秘密登台。（圖／CFP）

▲玉澤演將在中午秘密登台。（圖／CFP）

玉澤演21日上午與一行工作團隊從仁川機場出發，據了解，他此趟前往海外的工作地點正是台灣，預計搭乘KE691班機於中午抵達桃園機場，這也是他繼2012年2PM在台灣舉辦演唱會後，相隔7年再度訪台，不過，他此番訪台是為拍攝廣告，行程不對外公開，粉絲若要見上偶像一面恐有困難。

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▲玉澤演此趟為拍攝廣告而來，相隔7年再訪寶島。（圖／CFP）

▲玉澤演此趟為拍攝廣告而來，相隔7年再訪寶島。（圖／CFP）

玉澤演出道以來形象優良，他為了能在韓當兵做出許多努力，2010年放棄美國居留權，並承諾一定會履行兵役，且他曾被判脊椎間盤突出，為取得兵役資格，不惜動2次手術治療，最終順利入伍，而他在當兵期間，也被票選為最期待退伍的男藝人之一，甫脫下軍服便接了戲劇《The Game：向著0時》的邀約，飾演一名可以看到人在死前瞬間的預言家。戲劇正式進入開拍前，他難得先訪台。

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