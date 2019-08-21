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莉莉柯林斯自曝新歡！甜告白：想你了　男方「跟著放閃」回PO同遊照　

記者阮巧雯／綜合報導

電影《魔鏡，魔鏡》飾演白雪公主的好萊塢女星莉莉柯林斯（Lily Collins）7月疑似被拍到新戀情，對象是《權力遊戲》「龍母」 艾蜜莉亞克拉克（Emilia Clarke）前男友查利麥克道維爾（Charlie McDowell），但兩人都未做出回應。她20日又貼出兩人合照，超親密肢體接觸和曖昧告白，讓網友不禁猜想，兩人真的在一起嗎。

▲▼莉莉柯林斯疑似公開告白新男友查利麥克道維爾。（圖／翻攝自IG／lilyjcollins）

▲莉莉柯林斯貼出一張她緊貼男子背上的照片，配上暖心告白。（圖／翻攝自IG／lilyjcollins）

照片中，莉莉柯林斯頭戴氣質貝蕾帽，臉緊緊貼在身穿牛仔外套的藏鏡男子背上，露出淡淡幸福微笑，配圖PO文寫道：「我會永遠支持你的。」短短一句貼心暖告白加上親密互動，讓不少網友激動直問：「這個人是誰！」

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▲▼莉莉柯林斯疑似公開告白新男友查利麥克道維爾。（圖／翻攝自IG／lilyjcollins）

▲莉莉柯林斯限時動態更大方標記查利麥克道維爾，內容超級甜蜜。（圖／翻攝自IG／lilyjcollins）

對比莉莉柯林斯只會保留24小時的限時動態，可以看出，這個人似乎就是查利麥克道維爾。兩人都身穿同件牛仔外套和棒球帽，後腦勺的部位也極度相似。她文內甜蜜寫道：「雖然他沒有離開很久，但感覺已經過了一輩子，我想你了。」還標記查利的帳號。

▲▼莉莉柯林斯疑似公開告白新男友查利麥克道維爾。（圖／翻攝自IG／lilyjcollins）

▲比對兩張照片，兩位穿著樣貌都極度相同，似乎就是查利麥克道維爾。（圖／翻攝自IG／lilyjcollins）

而查利麥克道維爾則是在IG上傳莉莉側臉照，兩人都在巴黎某個藝術館內，莉莉在這則發文留下「愛心表情符號」。兩人超曖昧PO文和互動，雖然都未正式說明關係，依然讓不少網友紛紛留言祝福：「你們超配」、「莉莉戀愛了」。

▲▼查利麥克道維爾也在IG上傳莉莉柯林斯的照片，兩人都在巴黎。（圖／翻攝自IG／charliemcdowell）

▲查利麥克道維爾也在IG上傳莉莉柯林斯的照片，兩人都在巴黎，莉莉也回覆貼文，留下一個「愛心符號」。（圖／翻攝自IG／charliemcdowell）

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莉莉柯林斯, Lily Collins, 查利麥克道維爾, Charlie McDowell

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