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停工1個月！Mina「突現身TWICE私下聚餐」網一看哭了：OMG

記者許皓婷／綜合報導

南韓女團TWICE的日本籍成員Mina日前傳出罹患舞台恐慌症，並宣布全面中止活動，如今已經休息1個月，TWICE官方Instagram20日突然PO出一系列「9人合照」，畫面中還可以看到Mina的身影，讓大票粉絲興奮直呼：「終於看到Mina了」。

▲Mina出現在TWICE合照。（圖／翻攝自Instagram／TWICE）

▲Mina患上舞台恐慌症，目前仍在休息中。（圖／翻攝自Instagram／TWICE）

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TWICE官方Instagram20日更新近況，突然PO出9個成員的合照，只見畫面中，成員們坐在一塊聚餐，看起來溫馨又歡樂，不過在大合照中，卻唯獨缺少娜璉，被猜測照片應是由她掌鏡，而正在休養的Mina也出現在照片中，只見她簡單地穿著黑色小背心入鏡，看起來氣色非常好。

▲Mina出現在TWICE合照。（圖／翻攝自Instagram／TWICE）

▲▼TWICE9人合體。（圖／翻攝自Instagram／TWICE）

▲Mina出現在TWICE合照。（圖／翻攝自Instagram／TWICE）

雖然有部分網友指出這似乎不是近期所拍攝的照片，但TWICE9人久違的合照，還是讓粉絲相當感動，紛紛開心直呼：「終於看到Mina了」、「想妳了，要好好恢復啊」、「都要好好的啊！期待妳們9人回歸」、「OMG！Mina」、「好開心看到Mina沒事」。

▲Mina出現在TWICE合照。（圖／翻攝自Instagram／TWICE）

▲▼Mina出現在TWICE合照。（圖／翻攝自Instagram／TWICE）

▲Mina出現在TWICE合照。（圖／翻攝自Instagram／TWICE）

事實上，Mina爆出恐慌症後，她回到家鄉日本進行休養，她8月1日在媽媽的陪同下突然返韓，被猜測是否要回歸團隊，對此，經紀公司JYP娛樂表示：「Mina在1日抵達韓國將和媽媽一起度過，就如過去所說的，Mina為了痊癒正在靜養休息，未來行程計畫並不會有變動。」

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