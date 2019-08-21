ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

安宰賢持續躲3天！　遭爆「新戲記者會也取消出席」…製作方回覆了

記者劉宛欣／綜合報導

具惠善、安宰賢婚變事件持續延燒，稍早女方透過律師發表正式聲明，內容指稱安宰賢酒醉與多名女子過從甚密。而風波疑似延燒至安主演的新劇《有瑕疵的人們》，有報導指出他將不參加22日的製作發表會，消息傳出後製作方也很快速地對此做出了回覆。

►點我看更多【具惠善、安宰賢婚變】相關報導

▲安宰賢遭韓媒爆料疑似受婚變影響，不參加新戲製作發表會。（圖／安宰賢Instagram）

請繼續往下閱讀...

▲安宰賢遭韓媒爆料疑似受婚變影響，不參加新戲製作發表會。（圖／安宰賢Instagram）

20日有韓媒報導，MBC新劇《有瑕疵的人們》將於22日舉辦製作發表會，包含女主角吳漣序在內，同劇的演員金瑟琪、具元等皆會出席，而身為男主角的安宰賢，卻疑似是受婚變風波影響，決定不出席。對此《有瑕疵的人們》製作方很快的做出了回應，表示18日舉辦的並不是電視劇的製作發表會，而是固定每年舉辦的「BCWW Market 2019」（Broadcast Worldwide 2019），為電視劇博覽會性質，且《有瑕疵的人們》預計於11月開播，不會這麼早辦製作發表會。

▲安宰賢新戲《有瑕疵的人們》，與吳漣序搭擋演出。（圖／安宰賢、吳漣序Instagram）

▲安宰賢新戲《有瑕疵的人們》，與吳漣序搭擋演出。（圖／安宰賢、吳漣序Instagram）

而安宰賢所屬經紀公司也表示，早在1個月前就因為行程上的問題，告知了製作方不便出席，反駁了新戲受婚變影響一說。另外，電視台相關人士表示，安宰賢近日雖身陷婚變事件，但仍依照預定行程進行了電視劇的拍攝，並未有任何變動。

預計將於11月開播的MBC水木劇《有瑕疵的人們》，講述一個討厭花美男的女人，和一個有外貌偏執症的男人，克服彼此偏見之過程的故事。

夫帶女員工回家嘿咻1個月12次！　妻反擊交4片光碟「主臥室錄影」

推薦閱讀

專訪／陳櫻文臉色蒼白灌汽水　Mei一句話...她驗孕「2條線」罵髒話！

專訪／陳櫻文臉色蒼白灌汽水　Mei一句話...她驗孕「2條線」罵髒話！

具惠善心痛揭離婚原因是安宰賢外遇：喝醉後曖昧多名女子！

具惠善心痛揭離婚原因是安宰賢外遇：喝醉後曖昧多名女子！

具惠善離婚爆陰謀論！　友人「打臉證詞」大翻轉

具惠善離婚爆陰謀論！　友人「打臉證詞」大翻轉

韓女星「7個月暴減20公斤」：真的好辛苦…　病倒送醫照曝光

韓女星「7個月暴減20公斤」：真的好辛苦…　病倒送醫照曝光

雷／《德魯納》麻姑神讓IU、呂珍久付出的真正代價！　「第一集就埋伏筆」觀眾全看哭了

雷／《德魯納》麻姑神讓IU、呂珍久付出的真正代價！　「第一集就埋伏筆」觀眾全看哭了

《玩命關頭9》新加入「漫威大咖」　網一看照片笑了：光頭宇宙

《玩命關頭9》新加入「漫威大咖」　網一看照片笑了：光頭宇宙

J-Hope親姊連Jimin都說正　實際身材還超辣！IG有300萬人追

J-Hope親姊連Jimin都說正　實際身材還超辣！IG有300萬人追

Grace原諒阿翔後首PO文…鬆口「和不倫夫最新關係」！　網幫QQ：這只是開始

Grace原諒阿翔後首PO文…鬆口「和不倫夫最新關係」！　網幫QQ：這只是開始

消失2個月！　謝忻遭直擊「現身拜四面佛」好友小甜甜陪同

消失2個月！　謝忻遭直擊「現身拜四面佛」好友小甜甜陪同

「台劇男神」停車場講電話被拍！　主動揮手比YA…電暈女網友：超帥

「台劇男神」停車場講電話被拍！　主動揮手比YA…電暈女網友：超帥

答應PTT台綜版主「準備多點比基尼」！　凱莉脫了「隱藏版巨胸」被看光…網：超有誠意

答應PTT台綜版主「準備多點比基尼」！　凱莉脫了「隱藏版巨胸」被看光…網：超有誠意

收下40萬隔天放鳥！　邰智源遭爆「心情不好」變臉拒拍…廣告商慘賠百萬

收下40萬隔天放鳥！　邰智源遭爆「心情不好」變臉拒拍…廣告商慘賠百萬

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

專訪／陳櫻文臉色蒼白灌汽水　Mei一句話...她驗孕「2條線」罵髒話！

具惠善心痛揭離婚原因是安宰賢外遇：喝醉後曖昧多名女子！

具惠善離婚爆陰謀論！　友人「打臉證詞」大翻轉

韓女星「7個月暴減20公斤」：真的好辛苦…　病倒送醫照曝光

雷／《德魯納》麻姑神讓IU、呂珍久付出的真正代價！　「第一集就埋伏筆」觀眾全看哭了

《玩命關頭9》新加入「漫威大咖」　網一看照片笑了：光頭宇宙

J-Hope親姊連Jimin都說正　實際身材還超辣！IG有300萬人追

Grace原諒阿翔後首PO文…鬆口「和不倫夫最新關係」！　網幫QQ：這只是開始

消失2個月！　謝忻遭直擊「現身拜四面佛」好友小甜甜陪同

「台劇男神」停車場講電話被拍！　主動揮手比YA…電暈女網友：超帥

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

安宰賢, 吳漣序, 有瑕疵的人們, 金瑟琪, 具元

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 停工1個月！Mina「突現身TWICE私下聚餐」網一看哭了：OMG
  2. 馮紹峰機場接老婆「牽緊手放閃」！　趙麗穎開心1舉動…網羨：太幸福
  3. 阿Sa爆同居百億男友！　凍卵20顆拼再婚當媽媽
  4. 安宰賢持續躲3天！　遭爆「新戲記者會也取消出席」…製作方回覆了
  5. 李現被粉絲包圍…經紀人嚇傻緊抓他　「回神秒鬆手」拉行李先跑了！
  6. 消失2個月！　謝忻遭直擊「現身拜四面佛」好友小甜甜陪同
  7. 半夜翻身動不了！頭被狂敲　男星看鏡子反射「2隻腳吊半空踢我」…看清臉嚇歪
  8. 緋紅女巫獨立影集「開拍日期」曝光！　伊莉莎白歐森洩新進度
  9. 韓女星「7個月暴減20公斤」：真的好辛苦…　病倒送醫照曝光
  10. 追星不會變壞反而讓人成長！《炫目之光》偶像教我的事

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366