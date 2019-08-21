安宰賢持續躲3天！　遭爆「新戲記者會也取消出席」…製作方回覆了

記者劉宛欣／綜合報導

具惠善、安宰賢婚變事件持續延燒，稍早女方透過律師發表正式聲明，內容指稱安宰賢酒醉與多名女子過從甚密。而風波疑似延燒至安主演的新劇《有瑕疵的人們》，有報導指出他將不參加22日的製作發表會，消息傳出後製作方也很快速地對此做出了回覆。

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▲安宰賢遭韓媒爆料疑似受婚變影響，不參加新戲製作發表會。（圖／安宰賢Instagram）

20日有韓媒報導，MBC新劇《有瑕疵的人們》將於22日舉辦製作發表會，包含女主角吳漣序在內，同劇的演員金瑟琪、具元等皆會出席，而身為男主角的安宰賢，卻疑似是受婚變風波影響，決定不出席。對此《有瑕疵的人們》製作方很快的做出了回應，表示18日舉辦的並不是電視劇的製作發表會，而是固定每年舉辦的「BCWW Market 2019」（Broadcast Worldwide 2019），為電視劇博覽會性質，且《有瑕疵的人們》預計於11月開播，不會這麼早辦製作發表會。

▲安宰賢新戲《有瑕疵的人們》，與吳漣序搭擋演出。（圖／安宰賢、吳漣序Instagram）

而安宰賢所屬經紀公司也表示，早在1個月前就因為行程上的問題，告知了製作方不便出席，反駁了新戲受婚變影響一說。另外，電視台相關人士表示，安宰賢近日雖身陷婚變事件，但仍依照預定行程進行了電視劇的拍攝，並未有任何變動。

預計將於11月開播的MBC水木劇《有瑕疵的人們》，講述一個討厭花美男的女人，和一個有外貌偏執症的男人，克服彼此偏見之過程的故事。