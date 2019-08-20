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緋紅女巫獨立影集「開拍日期」曝光！　伊莉莎白歐森洩新進度

記者傅家妤／綜合報導

迪士尼自家的串流影音平台「Disney+」，即將在11月12日於美國正式上線，並計劃拍攝尚未有自己獨立電影的漫威角色影集，包括緋紅女巫及幻視、獵鷹和酷寒戰士、洛基以及鷹眼等，而排在洛基之後，將在第2部上線的緋紅女巫及幻視的影集確定會在秋天開拍，而近日有消息傳出，該影集的確切開拍日是9月21日。

幻視加入緋紅女巫的影集。（圖／《復仇者聯盟3：無限之戰》劇照）

▲緋紅女巫獨立影集將在秋天開拍。（圖／《復仇者聯盟3：無限之戰》劇照）

飾演「緋紅女巫」的伊莉莎白歐森（Elizabeth Olsen）進來在受訪時，證實《WandaVision（緋紅女巫x幻視）》將會在秋天開拍，而目前演員都已經陸續準備就位，劇本也已經完成了，「我和「幻視」保羅貝特尼都很期待，也已經看過劇本了，知道故事將會如何發展，劇情真的很棒！我只能透露到這裡。」

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▲▼「緋紅女巫」伊莉莎白歐森（Elizabeth Olsen）《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）全球首映會。（圖／達志影像／美聯社）

▲伊莉莎白歐森稱已經看過劇本。（圖／達志影像／美聯社）

隨後有外媒透露，伊莉莎白歐森所說的秋天就是在9月21日，將會在美國洛杉磯開拍。事實上，伊莉莎白歐森先前在受訪時也曾被問及劇情細節，口風超緊的她僅透露，故事的劇情背景將會在1950年代，「我們一定會拍得很開心，一定也會很怪，而且會有更多深入的東西，也會有很多驚喜，而且我們終於可以真正地瞭解做為『緋紅女巫』的汪達馬克希莫夫了。」

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

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緋紅女巫, Elizabeth Olsen, Disney+, 復仇者聯盟

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