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消失2個月！　謝忻遭直擊「現身拜四面佛」好友小甜甜陪同

記者許皓婷／綜合報導

藝人謝忻和阿翔（陳秉立）6月被直擊當街親吻，爆出婚外情後引發軒然大波，兩人更雙雙遭公司停工處分，不過男方在19日率先復工，她在沈寂兩個月後，也將在24日出席公益活動，近日還被民眾直擊她和好友小甜甜去拜四面佛。

▲謝忻跟小甜甜去拜拜。（圖／翻攝自Instagram／謝忻）

▲謝忻跟小甜甜私下有好交情。（圖／翻攝自Instagram／謝忻、小甜甜）

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據《自由時報》報導，17日有民眾目擊謝忻與好友小甜甜現身台北市長春路的四面佛拜拜，據悉，她對著神像雙手合十祈求，小甜甜則抱著一束花站在她身旁，同樣閉上雙眼祈求，兩人拜完後便低調地戴上口罩、墨鏡離去。小甜甜對此回應，她一直都是四面佛的信徒，謝忻則是開口向她要求，希望能一起去拜拜。

▲謝忻跟小甜甜去拜拜。（圖／翻攝自Instagram／謝忻）

▲謝忻跟小甜甜去拜拜。（圖／翻攝自Instagram／謝忻）

而隨著阿翔19日復工，謝忻24日也將出席公益活動，事實上，經紀公司原本安排她在主持十方啟能中心的公益活動前與媒體見面，但擔心她當天又要受訪、又要主持，怕她情緒受到影響，而過度激動影響主持工作，對主辦方也不好意思，所以才臨時決定要提前在21日跟大家見面。

而謝忻確定不會繼續主持《綜藝大集合》節目後，民視除了給予她過去在工作上表現的肯定，並表示她和阿翔不會再同台，未來的規劃電視台方面也會盡力給予協助外，也不排除安排她在戲劇上的演出。

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謝忻阿翔, 浩角翔起, 小甜甜

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