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具惠善心痛揭離婚原因是安宰賢外遇：喝醉後曖昧多名女子！

記者吳孟庭／綜合報導

南韓明星夫妻具惠善與安宰賢鬧離婚，稍早具惠善代理律師出面聲明，先前她說的「倦怠期」、「變心」原來內情是男方在酒醉狀態下，與多名女性過於緊密的聯繫，等於是爆出外遇，而聲明中也澄清具惠善「根本沒有同意離婚」，現在也沒打算離婚。

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▲▼整天都想著妳！安宰賢祝老婆34歲　PO文藏甜蜜告白❤（圖／翻攝自IG）

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▲具惠善律師爆驚人內幕：安宰賢酒醉下曖昧多名女子！（圖／翻攝自IG）

具惠善透過法務代理人發出聲明，表示此聲明代表的就是具惠善官方立場，先是對於兩人離婚已經進入調解階段澄清，表示女方並沒有同意要離婚，現在也完全沒有離婚的打算，更還沒簽字，而且直指「對於婚姻破裂也完全沒有責任」，意指婚姻出現裂痕，問題都在男方。

據聲明指出，具惠善感受到老公安宰賢出現婚姻倦怠感、信任破裂、變心，尤其「在醉酒的狀態與多名女性有著緊密且頻繁的聯繫」，因此備感壓力的女方，才開始提出協議離婚，但其實不管是為了她母親精神衝擊、健康惡化，或是為了守護家庭著想，她本人是不想離婚的。

因此具惠善才用社群網路方式率先爆出兩人即將離婚，也等於搶先在經紀公司聲明（兩人為同一經紀公司）之前，反駁公司指稱說是已經協議離婚的狀態。而具惠善也正式槓上公司，表示現在公司直接干預藝人的私生活（可能是指公司女性老闆和安宰賢一起罵老婆），讓她信任感破滅，也表示已經無法和公司繼續合作，希望能圓滿解決合約問題，但若公司不願配合，將以法律手段處理。

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