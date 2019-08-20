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餐廳巧遇亞莉安娜！　吃完飯要帳單…服務員：已經付過了

記者傅家妤／綜合報導

美國流行天后凱蒂佩芮（Katy Perry）與未婚夫奧蘭多布魯（Orlando Bloom）帶著男方的兒子外出用餐，還在餐廳碰見亞莉安娜（Ariana Grande），沒想到餐後要結帳時，發現對方已經幫他們買單了，這讓凱蒂佩芮非常驚訝：「她這麼做真的很慷慨。」

▲▼亞莉安娜剪掉長髮。（圖／翻攝自IG／亞莉安娜）

▲亞莉安娜一向對朋友都非常大方。（圖／翻攝自IG／亞莉安娜）

亞莉安娜雖然年僅25歲，但出道多年的她，在演藝圈擁有非常多好友，而她一向對身邊的人都非常好，對朋友也很大方。近日凱蒂佩芮在接受電台節目《Ellen K Morning Show》採訪時，就曝光了一件亞莉安娜對她做過的一件十分暖心的事。

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▲凱蒂佩芮睽違兩年發行新作品。（圖／環球提供）

▲凱蒂佩芮與奧蘭多布魯外出用餐巧遇亞莉安娜。（圖／環球提供）

凱蒂佩芮透露，兩星期前自己與未婚夫奧蘭多布魯，以及奧蘭多布魯的兒子一起到日本餐廳用餐，沒想到卻在餐廳內碰見了亞莉安娜，「在1小時半後，我跟奧蘭多布魯及他兒子用完餐後，我們向服務員要帳單，服務員卻跟我說『亞莉安娜已經付過了！』我們都很驚訝，都覺得她真的太酷了！」

凱蒂佩芮還還原了他們3人在知道亞莉安娜幫忙買單後的反應，「奧蘭多布魯的兒子8歲，當時他也說「太酷了！」我跟所有朋友都說了這件事，她的舉動真的很霸氣，同時也很可愛。奧蘭多也說『真的很欽佩她。』她很善良，而我也特別欣賞這些看似微不足道的細節，真的很謝謝她。」

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