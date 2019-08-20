記者阮巧雯／綜合報導

15日才剛過完中元普渡，雖然再半個月鬼門就要關了，民間流傳可能會招惹好兄弟的事，不少人還是會盡量避免，像是去海邊可能會遇到抓交替此類禁忌。藝人Gino就在節目上分享，親眼目睹抓交替過程，超毛故事嚇壞現場所有來賓。

▲Gino日本朋友特地來台參觀「鬧鬼景點」。（圖／翻攝自YouTube／2分之一強）

Gino一位日本朋友特地來台參觀「鬧鬼景點」，他就帶著一行人前往一座位於外雙溪，有名的陰廟。當大家集合準備要一起走到廟時，發現日本友人不見了！大家相當著急尋找他的下落，只見他默默從山上走下來，驚訝地看著Gino說道 ：「欸！你怎麼先下來了。」但Gino根本沒有離開過集合地點，搖頭否認，日本友人又補充：「你（Gino）還帶我參觀了一圈耶。」

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▲▼雖然Gino根本沒有先到那座陰廟，但日本友人卻說是他陪同一起上去的。（圖／翻攝自YouTube／2分之一強）



大家聽到後，都面面相覷，不敢多說什麼，到了晚上，日本友人覺得怕怕的，希望Gino可以陪他過夜，但只有一張床，兩人就背對背地睡了。睡到一半，兩人突然同時翻身，就在那時，兩人也同時被鬼壓！完全動不了！雙方就這樣大眼瞪小眼，就在這時候，開始有「人」一直在敲Gino的頭！

▲▼兩人被鬼壓床後，開始有「人」一直敲Gino的頭。（圖／翻攝自YouTube／2分之一強）

Gino想到，如果遇到「鬼壓床」，罵髒話可以解開這種東西，罵了一兩句後，兩人恢復自由，馬上坐起身。日本友人表示，剛剛看到一雙腳從天而降，一直來回晃動，剛好踢到Gino的頭。

但更可怕的是，因為日本友人睡的那邊，後方有一面大鏡子，Gino透過鏡子反射看到，降下來的那個「人」，正是他這位「日本友人」！但Gino不想要嚇壞對方，也就沒多說。

▲Gino表示從鏡子反射看到，吊在空中的那個「人」是他的日本朋友！（圖／翻攝自YouTube／2分之一強）



Gino事後心裡還是毛毛的，就前往廟裡祭改，跟廟裡師兄描述事發過程後，師兄表示，有事的是那位日本友人。因為第一次在陰廟時，「那個東西」就化成你的樣子要把他帶走，但沒成功，第二次抓交替剛好被Gino看到，也沒成功。

Gino為了不想節外生枝，也沒打電話告知日本朋友，但後來輾轉得知這位日本友人生了一場大病，差點就「去了」，他才打電話告知，日本朋友的家人也請了通靈師處理。

▲廟裡師兄表示，Gino日本朋友已經被抓交替兩次。（圖／翻攝自YouTube／2分之一強）