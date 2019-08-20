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孟美岐拍戲「被樹枝刮臉」大哭！　網狠酸矯情…粉絲心疼反擊

記者李湘文／綜合報導

藝人孟美岐接下電影《誅仙》中的「碧瑤」一角，首次挑戰穿古裝演出，然而從造型曝光開始，就屢遭原著粉絲質疑形象不合，受到不少爭議。最近電影拍攝花絮曝光，她在林間吊鋼絲帥氣打鬥，卻在一場戲中意外被樹枝刮到臉，痛得眼淚直掉，又遭部分網友質疑小題大作，再度引發話題。

▲孟美岐拍戲「被樹枝刮到臉」大哭。（圖／翻攝自微博／電影誅仙）

▲孟美岐主演電影《誅仙》。（圖／翻攝自微博／電影誅仙）

《誅仙》電影中，孟美岐首次挑戰打戲，常常都要吊鋼絲飛來飛去，整體動作難度不小。在一場她穿過樹林、被風吹掉面紗的戲中，一個不小心，還意外被樹枝刮傷了臉，當場慘叫一聲，在給工作人員檢查傷口的過程中，痛到眼淚掉個不停，但之後還是說「沒事」繼續拍攝。

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▲孟美岐拍戲「被樹枝刮到臉」大哭。（圖／翻攝自微博／電影誅仙）

▲孟美岐拍戲「被樹枝刮到臉」大哭。（圖／翻攝自微博／電影誅仙）

▲孟美岐拍戲「被樹枝刮到臉」大哭。（圖／翻攝自微博／電影誅仙）

▲孟美岐意外被樹枝刮傷臉，眼淚直掉。（圖／翻攝自微博／電影誅仙）

花絮影片曝光後，網友熱議孟美岐受傷落淚的片段，有人吐槽「矯情」、「這點小傷不至於哭成這樣」、「成龍骨頭斷裂，肌肉拉傷，凌晨去醫院搶救，也沒見他哭」；但也有人替她說話「有時候雖然不嚴重，但真的會疼的吧」、「臉對明星很重要啊，我覺得可以理解」、「我劃傷了我也會哭」。

▲孟美岐拍戲「被樹枝刮到臉」大哭。（圖／翻攝自豆瓣）

▲▼網友議論孟美岐因為被刮傷臉而哭一事。（圖／翻攝自豆瓣）

▲孟美岐拍戲「被樹枝刮到臉」大哭。（圖／翻攝自豆瓣）

此外，有人翻出其它《誅仙》花絮影片，孟美岐在拍攝摔飛出去的戲時，為了讓效果看起來更真實，主動要求劇組撤掉防護墊，肉身摔在地上好幾次，甚至把手掌都磨破了，上藥時疼得直吸氣。但她被導演問「有沒有事」時，總是笑笑說「沒事」就繼續拍，令粉絲不捨「看起來好疼」、「那些說她矯情的人，真的沒有心」。

▲孟美岐拍戲「被樹枝刮到臉」大哭。（圖／翻攝自抖音／電影誅仙）

▲孟美岐原本摔在保護墊上，但之後主動要求撤掉。（圖／翻攝自抖音／電影誅仙）

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