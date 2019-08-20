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金所炫遭測謊機當場抓包說假話！羞認欣賞異性是「他」

記者吳孟庭／綜合報導

韓劇《喜歡的話請響鈴》以戀愛鈴APP為主題，在校園內發展出不同戀愛故事，由童星出身的金所炫主演，她在記者會上接受測謊機考驗，問到誰是人氣王時，她明明說不是自己，結果卻被機器抓包說謊，讓她慌張認了自己才是人氣王！

▲金所炫遭測謊機當場抓包說假話！羞認欣賞異性是「他」。（圖／Netflix提供）

▲金所炫遭測謊機當場抓包說假話！（圖／Netflix提供）

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Netflix原創戲劇《喜歡的話請響鈴》改編自同名人氣網路漫畫，描述只要安裝一個APP程式，若有喜歡的人靠近身邊10 公尺內，APP就會響起提醒，稱為「戀愛鈴」，但也代表真心無法被隱藏。

今（20）日主演群在首爾舉辦記者會，現場玩起測謊遊戲，金所炫被問到若劇中的「戀愛鈴」APP在現實生活中出現，誰會是人氣王？她雖然嘴上謙虛回答不是自己，但機器卻戳破她的「客氣話」，讓她尷尬喊：「怎麼會這樣」，最後只好承認自己應該就是人氣NO.1。

▲金所炫遭測謊機當場抓包說假話！羞認欣賞異性是「他」。（圖／Netflix提供）

▲和金所炫搭檔的鄭家藍（左）與宋康（右）。（圖／Netflix提供）

兩位男主角中，飾演「李惠永」的鄭家藍在劇中是暖男，卻只能苦苦單戀金所炫，該角色在原著中就已經深受網友歡迎，金所炫在記者會上害羞表示自己也是「惠永派」，覺得他很符合自己欣賞異性的條件，讓一旁另一男主角宋康只好忍痛表示：「我會為他們倆加油」。

《喜歡的話請響鈴》是Netflix繼《李屍朝鮮》、《因為初戀是第一次》後，再度推出的原創韓劇，將同步於全球190個國家播出，男女主角金所炫、宋康與鄭家藍難掩興奮心情，金所炫表示目前還沒有實際的感覺，等播出之後會趕快看網友們的反應如何。Netflix將於8月22日下午3點全球獨家播出。

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喜歡的話請響鈴, 金所炫, 宋康, 鄭家藍, 日韓風

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