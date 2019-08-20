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李千那小四「留中分超短髮」MAN炸！網一看傻了：根本男生

記者許皓婷／綜合報導

李千那的奶奶日前逝世，她因為工作沒見到最後一面，讓她心情非常低落而崩潰大哭，懷念對方的她，也翻出自己國小四年級和奶奶的合照，只見她小時候留著一頭超短髮，讓網友看了直呼：「還以為是男生」。

▲李千那小時候短髮造型曝光。（圖／翻攝自Instagram／李千那）

▲李千那。（圖／翻攝自Instagram／李千那）

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李千那從小被奶奶照顧長大，所以祖孫倆的感情特別深厚，奶奶日前離世，讓她難過到崩潰大哭，她近日則翻出自己小學四年級和奶奶的合照，並透露小時候奶奶為了方便，在幫她整理頭髮的時候，不是剪超短就是燙超捲，可見照片中，她留著一頭及耳的超短髮造型，她更笑說：「結果我去到哪裏，大家都叫我弟弟，以為我是男生。」

▲李千那小時候短髮造型曝光。（圖／翻攝自Instagram／李千那）

▲李千那小時候短髮造型。（圖／翻攝自Instagram／李千那）

而李千那PO出舊照後，她小時候的模樣也引起熱烈討論，網友看了更紛紛驚呼：「我還以為真的是男生耶」、「小時候真的很帥耶妳」、「真的很像帥帥的弟弟」、「超好認！真的都沒什麼變欸」。

【李千那Instagram全文】

小時候，
奶奶為了方便整理我的頭髮，
不是剪超短就是燙超捲，
我不喜歡玩芭比娃娃，
我都跟小男生一起玩軌道車
或是塑膠玩具，還有打電動，
結果我去到哪裏，
大家都叫我弟弟
以為我是男生。

#奶奶好年輕
#國小四年級
#四個堂妹
#短髮
#我很好認吧

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