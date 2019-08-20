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洪善英「7個月減20公斤」：真的好辛苦…　病倒送醫照曝光

記者劉宛欣／綜合報導

南韓歌手洪真英和親姐姐洪善英，在綜藝節目《我家的熊孩子》中以「現實姐妹」的模樣受到許多粉絲的喜愛。洪善英因考慮到健康狀況開始減重，在7個月時間內成功減去20公斤，卻於昨（19日）日在自身的Instagram貼出躺在病床上打點滴的照片，引起了粉絲的擔憂。

▲洪善英成功減去20公斤。（圖／翻攝自洪真英、洪善英Instagram）

▲洪善英成功減去20公斤。（圖／翻攝自洪真英、洪善英Instagram）

在18日晚間播出的《我家的熊孩子》最新一集裡，嘉賓見到許久未見的洪善英忍不住驚呼：「瘦了好多！」對此洪善英則謙虛地表示「是瘦了一些」，洪母也附和說洪善英很認真的在減重，已成功減去20公斤。怎料就在節目播出後的隔天（19日），洪善英就貼出了打點滴的照片，並附上「結果變成這樣...大家要好好注意健康」的字句。

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▲洪善英於Instagram貼出打點滴照片，引起粉絲擔憂。（圖／翻攝自洪善英Instagram）

▲洪善英於Instagram貼出打點滴照片，引起粉絲擔憂。（圖／翻攝自洪善英Instagram）

洪善英於去年12月成為《我家的熊孩子》的固定班底，並於節目中接受了健康檢查，現年37歲的她，竟檢測出「血管年齡為65歲」，於是為了健康於今年開始進行減肥計畫，包含「間歇性斷食」，也積極運動，並從5月開始與金鐘國一起健身，她曾對金吐露「減肥真的好辛苦」，當時金鐘國也囑咐洪：「不要想著在短時間內變瘦，要想成是在改變生活模式，那樣自然而然地就會瘦下來了。」

今年初至今，洪善英用了7個多月時間減去20公斤的體重，身體卻疑似因不堪負荷住院治療。在得知洪的身體健康亮紅燈後，粉絲紛紛在貼文底下表示「姐姐要好好照顧身體」、「之前因為身材受到很多惡評，希望不是因為惡評而勉強自己」、「很喜歡洪氏姊妹開朗的模樣，要快點好起來」，送出關心與應援。

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洪真英, 洪善英, 減肥

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