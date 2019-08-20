王麗雅「心疼學員沾到泥濘」她冒雨教瑜珈　正能量爆表！

記者林彥君／台北報導

名模王麗雅代言由雲林縣政府主辦「2019雲林海洋音樂祭」，活動在17、18日在雲林三條崙舉行，首日開場「光合瑜珈」因大暴雨，沙灘地變泥沼地，走路都會下陷，原本考慮是否取消，但王麗雅看到許多民眾冒雨前來，臨時決定瑜珈地點改在舞台上舉行，在教瑜珈過程中恰巧雨停，尾聲又下雨，讓她覺得既感動又幸運。

▲王麗雅教瑜珈。（圖／伊林娛樂提供）



第一次帶領大家在海邊做瑜珈，王麗雅事前準備課程內容、筆記上畫分解動作，帶給大家完美的課程體驗，她說：「舞台有頂篷，參加的人不會淋到雨，學生如果把自己的瑜珈墊鋪在凹凸泥濘或在冒雨、烈日中上課，我會很心疼。」上課過程順利，直到活動快結束，天空開始飄雨，因為王麗雅要教學，所以站在外部沒有遮雨頂篷的地方，敬業的她婉拒工作人員撐傘，冒雨上完瑜珈課。

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▲王麗雅在雨中教瑜珈。（圖／伊林娛樂提供）



眾多參與民眾中，有位女孩是搭早班車，特地背著瑜珈墊從嘉義專程到雲林三條崙上課，課程結束後就離開，讓王麗雅很感動；第一天的大暴雨澆不息王麗雅對雲林的熱愛，隔天王麗雅主動參加隔天的淨灘活動，為大自然環保做愛心。

▲王麗雅淨灘。（圖／伊林娛樂提供）