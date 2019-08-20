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「前阿湯嫂」凱蒂荷姆絲又單身了！　男友馬上牽小30歲豪乳妹遊夜店

記者阮巧雯／綜合報導

阿湯哥前妻凱蒂荷姆絲（Katie Holmes）離婚後，2013年開始與男友傑米福克斯（Jamie Foxx）交往，雙方對感情世界保持低調，從未對這段關係作出明確回應。如今兩人證實，正式分手，結束交往6年愛情長跑。

▲▼凱蒂荷姆絲和男友傑米福克斯交往6年分手。（圖／翻攝自IG／katieholmes212、iamjamiefoxx）

▲凱蒂荷姆絲和傑米福克斯愛情長跑6年，如今宣布正式分手。（圖／翻攝自IG／katieholmes212、iamjamiefoxx）

據外媒《PEOPLE》報導，有消息來源表示，兩人其實早在5月時，就已經分開，也透露凱蒂先前和友人說過，已經好幾個月沒和傑米見面了。消息來源也指出，如果兩人能見面，就見面，沒時間的話，會給彼此足夠時間，但他們倆都會盡可能安排時間碰面。

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▲▼傑米福克斯分手前三天被拍到手牽嫩妹。（圖／翻攝自IG／selavave）

▲▼傑米福克斯在宣布分手前3天被拍到，手牽新妹莎拉（Sela Vave）。（圖／翻攝自IG／selavave）

▲▼傑米福克斯分手前三天被拍到手牽嫩妹。（圖／翻攝自IG／selavave）

傑米似乎也很快走出結束一段感情，16日時在洛杉磯一間夜店，被拍到手牽新妹，這位年輕嫩妹是位21歲的歌手、作詞人兼模特兒莎拉（Sela Vave），擁有傲人雙峰，身材非常火辣，與51歲的傑米相差了30歲。對此，消息來源表示：「傑米想要幫助莎拉增加知名度，她是位新人，傑米視她為妹妹。」

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凱蒂荷姆絲, 傑米福克斯, Sela Vave

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