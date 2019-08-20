18歲長子南韓念書！　安潔莉娜裘莉「現身首爾」陪他入學

記者傅家妤／綜合報導

好萊塢女星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）共有6名子女，依照年齡排序的前三位是領養而來，之後的3位則是與前夫布萊德彼特（Brad Pitt）所生，日前大兒子梅鐸斯（Maddox Jolie-Pitt）被爆出將會到韓國留學，雖然消息並未獲得回應，不過日前她就被拍到現身韓國首爾，疑似陪即將開學的兒子入學，間接證實了此事。

▲裘莉長子即將入讀南韓延世大學。（圖／CFP）

先前有消息傳出，梅鐸斯到南韓念書，選擇了延世大學的安德伍國際學院（UIC）的生物化學課程，如今距離開學的日期只剩一個禮拜，而安潔莉娜裘莉近日就被拍到現身韓國首爾，陪著兒子到處採買，為對方的入學做準備。

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▲安潔莉娜裘莉與兒子現身首爾明洞。（圖／翻攝自微博／《新浪娛樂》）

據大陸媒體《新浪娛樂》報導，安潔莉娜裘莉被拍到當天，她與兒子去了明洞購物，中途在一家烤肉點吃午餐，從網路上曝光的照片中可以看到，身穿駝色裙裝，與兒子走梅鐸斯在街頭，除了戴了墨鏡，全身上下幾乎沒有做其他的偽裝，態度非常大方。

▲安潔莉娜裘莉送兒子赴韓上學。（圖／翻攝自微博／《新浪娛樂》）

事實上，先前就有知情人士透露，裘莉8月會陪著梅鐸斯到南韓，協助孩子在當地安頓，及陪伴對方入學，「她為此感到非常驕傲。雖然還是會很想念他，但梅鐸斯已經準備好了。」