收下40萬隔天放鳥！　邰智源遭爆「心情不好」變臉拒拍…廣告商慘賠百萬

圖文／鏡週刊

模仿天王邰智源轉戰成網路紅人，近日本刊接獲爆料，有電玩廠商看中他在年輕族群的高人氣，邀約拍攝廣告，但邰智源卻在拍攝當天放鴿子，讓廣告商可能慘賠百萬。

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從模仿秀轉戰網路節目《木曜4超玩》而再攀演藝高峰的男星邰智源，近日被爆料接廣告後竟耍大牌不拍。據悉7月16日廣告商和邰智源的代理商雙方簽訂好商業委託書，23日廠商依約一次付清新台幣40萬元的廣告酬勞，25日當天邰智源出現定裝時，還很滿意造型，頻頻開口稱讚，似乎合作愉快。

邰哥心情差 臨陣反悔

誰知道隔天下午豬羊變色，代理邰智源的「隨身遊戲」公司突然向廣告商表示拍攝可能生變，因為「邰哥心情不好」，並表示可能要取消雙方拍攝合同，令廣告商直呼不可思議！畢竟廣告的團隊與場景等前置作業皆已準備妥當，錢都花下去了，怎麼可以說不拍就不拍？

廣告商不放棄，一直試著再與邰智源的團隊溝通，但都無法挽回邰智源的心意，28日預定拍攝日的清晨4點，廣告商準備好供邰智源使用的保母車到邰智源家樓下，並傳簡訊提醒，一直到十點多，邰智源才回覆訊息：「你們還在等我？」

因為廣告拍攝迫在眉睫，邰智源不來，廣告商只好在片場先拍攝其他演員，甚至還遭其他演員以「邰智源沒來」坐地起價，不過電玩廠商不見得接受這樣的成品，一來一往間，廣告商可能損失百萬元。

酬勞全退回 面臨賠償

邰智源拒拍原因，據傳是廣告內容比較像是代言，但價碼卻不是代言的水準，認為代理自己廣告的工作人員不專業。而代理他的「隨身遊戲」也隨即把廣告酬勞全數退回廣告商，但對毀約賠償部分卻含糊帶過，還試圖切割與邰智源的代理關係。本刊求證後，廣告商不否認雙方的合約糾紛，表示目前已發出律師函，但仍不放棄協調。

邰智源以前是綜藝節目主持模仿群的大哥大之一，他對在乎的事情非常要求，最出名就是《全民最大黨》等節目的錄影便當因此特別好吃。邰智源自電視節目轉戰網路發展非常成功，尤其《一日系列》擔任柯P的一日市長幕僚YouTube點閱率突破1,400萬人次，他的聲勢也隨之水漲船高。



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