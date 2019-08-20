韓國新住民燙髮慘變孫悟空　他傻眼：唱歌還被當成麥克風

記者林彥君／台北報導



來自韓國的新住民Honey上八大綜合台《WTO姐妹會》分享各地美容院特色，談起在家鄉美容院提供的特別服務，主持人莎莎開玩笑詢問是整套？立刻引起大家想歪，莎莎趕緊解釋：「我之前去過韓國美容院都是整棟樓的，什麼事都可以做啦。」

▲韓國的新住民Honey 。（圖／八大提供）

Honey透露曾有次在台北做髮型時，想要中分微捲，最後慘變短髮Q毛，像極孫悟空，讓他哭笑不得，因髮型被燙失敗，有好幾個月不敢出門。有次他和朋友去KTV時，頭還被拿去當麥克風，讓他又氣又好笑。

同時Honey有感而發分享中文差一個字差很大，本來希望「剪短一點點」，髮型師卻聽成「剪短一點」，下一秒拿剃頭刀將他頭髮兩側剃光，讓他內心受創。

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▲韓國新住民Honey想燙中分捲髮（右），慘變孫悟空（左）。（圖／八大提供）



各地美容院特色大不同，土耳其習慣趴著洗頭、奧地利可以喝免費香檳、越南會有挖耳朵服務，而烏克蘭新住民佳娜也分享自己的國家曾習慣染漸層髮型，本想在台灣也能擁有氣質漸層髮型，因中文不好，只能拿髮型照片給髮型師，沒想到染出來髮色卻天差地遠，讓佳娜傻眼至極再將頭髮全染黑。節目每周一到四晚間11點播出。

