ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

華原朋美「未婚懷孕6個月」孩子爸成謎！　驚人家底被翻出「年營業額60億」

圖文／鏡週刊

90年代紅極一時的華原朋美於5月宣布未婚懷孕6個月，情路坎坷的她當時並未提及結婚計畫，遭外界質疑「精主」可能是有婦之夫。據傳近日華原已停工待產，由於她家境富裕，哥哥及弟弟經營的公司年營業額相加超過日幣60億元 (約台幣18億元)，她就算是單親媽媽，經濟方面也無虞。

1995年出道的華原朋美，在恩師小室哲哉一手打造下以〈I'm proud〉〈I BELIEVE〉〈Hate tell a lie〉等百萬銷售單曲，以及《LOVE BRACE》《storytelling》百萬銷售專輯成為家喻戶曉的女歌手，但兩人的師徒戀在分手後卻也重創華原，數度傳出她因走不出情傷酗酒嗑藥、自殺未遂，甚至因過度服用鎮定劑住院，演藝事業自此一蹶不起。之後她與「早安少女組」前成員加護亞依前夫安藤陽彥交往，又遭對方家暴打到右耳聽覺受損，感情路十分多舛。

請繼續往下閱讀...

相關人士爆料，去年秋天華原經由友人牽線認識在外商公司上班的一名圏外男性，2人一拍即合。但華原於5月透過公司發表的懷孕聲明中，卻隻字未提是否結婚，事後男方更被媒體起底已是人夫身分。預產期在8月底的華原，據傳懷男寶寶，最近她也和好友保田圭相約見面，並將合照PO上網，高齡產婦的她很可能是向閨密請教育兒經。

日媒報導，44歲的華原家中經營製鐵廠，由二哥繼承家業，大哥則經營連鎖養老院，弟弟是健康食品公司的社長，3家公司年營業額加總逾日幣60億元（約台幣18億元）。月底即將臨盆的她即使當了單親媽媽，有家人照應經濟狀況應不成問題。

★《鏡週刊》關心您：

  • 珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。
  • 未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。
  • 遠離家庭暴力，可通報全國保護專線113。


更多鏡週刊報導
遭襲胸打耳光　梅姨出書控奧斯卡影帝狼行
女星減重12公斤　原諒男友偷吃嫩妹預謀10月閃婚
英國王子客串星戰電影　「身高問題」被剪光

推薦閱讀

具惠善離婚爆陰謀論！　友人「打臉證詞」大翻轉

具惠善離婚爆陰謀論！　友人「打臉證詞」大翻轉

答應PTT台綜版主「準備多點比基尼」！　凱莉脫了「隱藏版巨胸」被看光…網：超有誠意

答應PTT台綜版主「準備多點比基尼」！　凱莉脫了「隱藏版巨胸」被看光…網：超有誠意

他上女廁偷聽門外恩愛聲！　女生「這特徵」好熟悉…接著1句對話讓他心碎沉默

他上女廁偷聽門外恩愛聲！　女生「這特徵」好熟悉…接著1句對話讓他心碎沉默

錢櫃包廂玩瘋！「蛇腰妹只穿Bra」挑逗熱舞　4女一轉正面…全場尷尬了

錢櫃包廂玩瘋！「蛇腰妹只穿Bra」挑逗熱舞　4女一轉正面…全場尷尬了

依依沙灘解放「雪球緊貼男友」調情！　比基尼照連發…男網友羨慕：納豆真幸福

依依沙灘解放「雪球緊貼男友」調情！　比基尼照連發…男網友羨慕：納豆真幸福

安宰賢跟「她」講具惠善壞話！　神隱27hrs靠山遭起底…韓網罵翻

安宰賢跟「她」講具惠善壞話！　神隱27hrs靠山遭起底…韓網罵翻

「台劇男神」停車場講電話被拍！　主動揮手比YA…電暈女網友：超帥

「台劇男神」停車場講電話被拍！　主動揮手比YA…電暈女網友：超帥

正妹蘿莉「街上邊跳邊脫光」20分鐘片瘋傳！　0遮掩全身只剩鞋

正妹蘿莉「街上邊跳邊脫光」20分鐘片瘋傳！　0遮掩全身只剩鞋

郭雪芙穿婚紗「相視劉以豪」笑了！《不能是朋友》大結局網瘋猜：嫁給他

郭雪芙穿婚紗「相視劉以豪」笑了！《不能是朋友》大結局網瘋猜：嫁給他

林志玲罕見暴怒！　「被凌遲71天」一次爆發：沉默不代表默許

林志玲罕見暴怒！　「被凌遲71天」一次爆發：沉默不代表默許

Grace原諒阿翔後首PO文…鬆口「和不倫夫最新關係」！　網幫QQ：這只是開始

Grace原諒阿翔後首PO文…鬆口「和不倫夫最新關係」！　網幫QQ：這只是開始

當網紅真好！她一篇IG文就能買「奢華豪宅」　躺著就賺進4000萬

當網紅真好！她一篇IG文就能買「奢華豪宅」　躺著就賺進4000萬

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

具惠善離婚爆陰謀論！　友人「打臉證詞」大翻轉

答應PTT台綜版主「準備多點比基尼」！　凱莉脫了「隱藏版巨胸」被看光…網：超有誠意

他上女廁偷聽門外恩愛聲！　女生「這特徵」好熟悉…接著1句對話讓他心碎沉默

錢櫃包廂玩瘋！「蛇腰妹只穿Bra」挑逗熱舞　4女一轉正面…全場尷尬了

依依沙灘解放「雪球緊貼男友」調情！　比基尼照連發…男網友羨慕：納豆真幸福

安宰賢跟「她」講具惠善壞話！　神隱27hrs靠山遭起底…韓網罵翻

「台劇男神」停車場講電話被拍！　主動揮手比YA…電暈女網友：超帥

正妹蘿莉「街上邊跳邊脫光」20分鐘片瘋傳！　0遮掩全身只剩鞋

郭雪芙穿婚紗「相視劉以豪」笑了！《不能是朋友》大結局網瘋猜：嫁給他

林志玲罕見暴怒！　「被凌遲71天」一次爆發：沉默不代表默許

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

鏡週刊

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 楊小黎打拳不化妝超狼狽　健身房驚喜遇「大咖男神」換微信
  2. 金所炫遭測謊機當場抓包說假話！羞認欣賞異性是「他」
  3. 「前阿湯嫂」凱蒂荷姆絲又單身了！　男友馬上牽小30歲豪乳妹遊夜店
  4. 梁鉉錫遭爆「挪用YG藝人收入賭博」！　警方證實限制出境
  5. 周湯豪被酸：光有長相不行要有品！神回「一句話」嗆爆酸民
  6. 18歲長子南韓念書！　安潔莉娜裘莉「現身首爾」陪他入學
  7. 李㼈大戰邱宇辰獎金創新低　 黃子佼自掏腰包送獎金
  8. Jasper玩超高S弧度滑梯嚇歪！　應采兒「魔性鵝笑聲」錄影看好戲
  9. 等33集鄧倫、馬思純終於親了！「感覺到了就打起來」
  10. MAMA爆：今年不在香港、日本舉辦了！　Mnet回應了⋯韓網全吐槽

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366