圖文／鏡週刊

90年代紅極一時的華原朋美於5月宣布未婚懷孕6個月，情路坎坷的她當時並未提及結婚計畫，遭外界質疑「精主」可能是有婦之夫。據傳近日華原已停工待產，由於她家境富裕，哥哥及弟弟經營的公司年營業額相加超過日幣60億元 (約台幣18億元)，她就算是單親媽媽，經濟方面也無虞。

1995年出道的華原朋美，在恩師小室哲哉一手打造下以〈I'm proud〉〈I BELIEVE〉〈Hate tell a lie〉等百萬銷售單曲，以及《LOVE BRACE》《storytelling》百萬銷售專輯成為家喻戶曉的女歌手，但兩人的師徒戀在分手後卻也重創華原，數度傳出她因走不出情傷酗酒嗑藥、自殺未遂，甚至因過度服用鎮定劑住院，演藝事業自此一蹶不起。之後她與「早安少女組」前成員加護亞依前夫安藤陽彥交往，又遭對方家暴打到右耳聽覺受損，感情路十分多舛。

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相關人士爆料，去年秋天華原經由友人牽線認識在外商公司上班的一名圏外男性，2人一拍即合。但華原於5月透過公司發表的懷孕聲明中，卻隻字未提是否結婚，事後男方更被媒體起底已是人夫身分。預產期在8月底的華原，據傳懷男寶寶，最近她也和好友保田圭相約見面，並將合照PO上網，高齡產婦的她很可能是向閨密請教育兒經。

日媒報導，44歲的華原家中經營製鐵廠，由二哥繼承家業，大哥則經營連鎖養老院，弟弟是健康食品公司的社長，3家公司年營業額加總逾日幣60億元（約台幣18億元）。月底即將臨盆的她即使當了單親媽媽，有家人照應經濟狀況應不成問題。

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